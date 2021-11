Nina Martina Korbar oglasila se na Instagramu nakon što je u showu "Supertalent" oduševila žiri i gledatelje svojim moćnim glasom.

Nakon šeste emisije showa "Supertalent" ne prestaje se pričati o nastupu 28-godišnje Nine Martine Korbar iz Zagreba, koja je simpatije gledatelja osvojila i svojom dirljivom ispovijesti.

Nina Martina se u show prijavila nakon što je izgubila nevjerojatnih 60 kilograma i priznala je da je prije toga imala problema sa samopouzdanjem te da je sada konačno dočekala svoj trenutak.

Otpjevala je pjesmu "You Don't Own Me" i svojim moćnim glasom žiri oborila s nogu, a publika je njezin nastup popratila ovacijama i gromoglasnim aplauzom.

"Kako ti već nisi ozbiljno poznata pjevačica, gdje si bila dosad?" čudila se Maja Šuput, a Martina Tomčić je priznala da je poznaje otprije i da je sretna što je dočekala svojih pet minuta slave

Nina Martina se nakon nastupa oglasila i na svojem Instagramu.

"Ovo je bilo genijalno, prekrasno, puna, puna, prepuna sam dojmova, emocija i presretna sam što sam se na ovakav način predstavila svima vama. Pjevanje sam ja. Ja sam pjevanje. Hvala dragome Bogu što je uz mene i što sam na ovako prekrasan način dočekala i započela svoje vrijeme. Ne znam kaj da vam trenutno više kažem osim da sam neizmjerno zahvalna, sretna, ponosna i vidimo se u polufinalu!" napisala je uz fotografije iz showa, a od pratitelja je dobila brojne poruke podrške.

"Bila si odlična, ježila sam se", "Ti si čudo Nina. Želim ti svu sreću i da ti se ostvare snovi", "Ovo je tvoje vrijeme i pokaži tko si", "Bravo Nina, bila si predivna", "Rasturila"; "Kakav anđeoski glas", nizale su se pohvale ispod objave, a snimka njezina nastupa na YouTubeu već je pregledana preko 60 tisuća puta.