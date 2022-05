Naša pjevačica Nina Kraljić koja je 2016. godine Hrvatsku predstavljala na Eurosongu ne pojavljuje se često u javnosti, no zbgo novog projekta nastupila je u Šibeniku.

Ninu Kraljić nemamo priliku često viđati, ali svaki put kad se pojavi iznenadi publiku novim hobijem ili imidžem.

Otkad je 2016. godine Hrvatsku predstavljala na Eurosongu, ne pojavljuje se često u javnosti, a koncerte koje ima održava pred manjom publikom.

Malo tko zna da Nina već dulje vrijeme ne nastupa pod svojim imenom već pod umjetničkim ''Alkonost of Balkan''.

Pod tim je imenom nastupila i u Šibeniku u zanimljivoj odjevnoj kombinaciji. Nina je na sebi imala plavu haljinu s ušivenim detaljima na rukavima i oko vrata, a na glavi je nosila i krunu pa je ovim izdanjem Nina podsjećala na pravu princezu.

Nina je ovim nastupom predstavila novi projekt u kući umjetnosti Arsen koji označava njeno novo umjetničko rađanje, a riječ je o presjeku etno i filmske glazbe s pjesmama koje označavaju novi početak Nininog stvaranja i stilskog usmjerenja prema etno i ambijentalnoj glazbi, s ciljem njegovanja kulturnu baštinu Hrvatske i regije.

Zanimljivost je da se pjevačica u posljednje vrijeme bavi zvukoterapijom. Zvučna kupka, odnosno, kupanje u zvuku oblik je meditacije. Kada se zvukovima ovih osebujnih instrumenata pridoda i anđeoski glas Nine Kraljić - rezultat je jedinstveno iskustvo. Nina je otvorila studio za zvukoterapiju.

''Mi imamo preko 20 instrumenata koje koristimio pri zvučnoj kupci, ali ono što možete sad vidjet tu prvenstveno kristalne zdjele, znači od čistog kristala. Svašta se kombinira, od bubnja do ocean druma, znači bubanj koji imitira zvuk oceana, što jako opušta klijente, do kišnog štapa, znači asocijacija kiše, stvaramo jedan ugođaj zvučnih podražaja koji umiruju i koji su čisti antistress, a istovremeno koristimo instrumente koji se koriste u zvukoterapiji koji ipak imaju svoje velike benefite na psihofizičko zdravlje. Jer to je jedan jako lijepi oblik ležeće meditacije. Klijenti leže na yoga prostirkama i sat vremena uživaju u zvukovima, odnosno u jednom zvučnom valu koji se stvara'', započela je objašnjenje za In magazin Nina Kraljić.

Neke od ovih posebnih instrumenata donijela je i u Šibenik te ih iskoristila za nastup.

