Pjevačica Nina Kraljić oglasila se u statusu na Facebooku i istaknula da joj smeta kako je emisija bila organizirana dok je trajalo glasovanje.

Damir Kedžo je pobijedio na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "Divlji vjetre" i bit će naš predstavnik na Eurosongu u Rotterdamu 12. svibnja. No mišljenja su podijeljena i tome tko je trebao pobijediti, ali i o cijelom konceptu Dore.

Oglasila se i pjevačica Nina Kraljić koja je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2016. kojoj je smetalo kako je emisija bila organizirana dok je trajalo glasovanje. Naime, organizatori su nakon otkazivanja pobjednice Eurovizije, izraelske pjevačice Nette Barzilai, nakon što je otkazala dolazak zbog viroze, odlučili da će pjevati finalisti showa "The Voice".

Ipak, među njima nije bio i pobjednik Vino Ćemeraš. Kraljić je svoje mišljenje o tome podijelila na Facebooku. "Čekaj malo. Vinko pobijedi na The Voice, a Filip i Bernarda upravo nastupaju na Dori? Objasnite molim kako je to u redu prema pobjedniku i kakve veze The Voice uopće ima s Dorom? Ništa ne razumijem više", napisala je pjevačica.

Inače, Nina je 2015. pobijedila na showu "The Voice", a već sljedeće godine ju je HRT odabrao da predstavlja Hrvatsku na Eurosongu. Pjevačica je status na Facebooku kasnije obrisala.

Neki su komentirali i zašto je Dora imala toliko voditelja. "Ali čemu brate 4 voditelja. Pa nije ti ovo Sanremo od 5 dana", istaknuli su.