Nina Badrić odlučila je uskršnje blagdane provesti u inozemstvu.

Nina Badrić ovaj Uskrs proslavit će u društvu svoje sestre Sunčice.

Nina i Sunčica putem društvenih mreža su otkrile kako će najveći kršćanski blagdan provesti u Italiji, točnije u njezinom glavnom gradu Rimu.

Sestre Badrić napravile su selfie i svima dale do znanja da je pred njima pravi blagdanski užitak. Na tome im je pozavidjela i Jelena Rozga koja je napisala kako dolazi za tjedan dana, no Nina Badrić do tada će se već vratiti u Zagreb, kazala je kolegici.