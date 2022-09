Nina Badrić u kratkoj je minici pokazala svoje vitke noge pa u opisu fotografije citirala pokojnog Đorđa Balaševića.

Naša pjevačica Nina Badrić na svom Instagram profilu neprestano oduševljava svoje pratitelje novih fotografijama u odličnim odjevnim kombinacijama, ali i izgledom iako je nedavno napunila 50 godina.

Ovog puta Nina je pozirala u crnoj minici sjedeći na kauču, a kombinaciju je upotpunila crnim čizmama sa zanimljivim kristalnim detaljima i svjetlucavom torbicom.

Haljina je imala i interesantne proreze na rukavima, a Nina je na fotografiji uputila zamišljen pogled u daljinu.

''Ja sam odgajan za svijet u kojem se živi od svog rada, voli se samo jedna žena (muškarac). Vjernost se podrazumijeva, sirotinja se pomaže i o tome se ne priča. Slabije se ne dira. Tuđe je tuđe i ne uzima se. Zna se šta je sramota. Niie čudo da se nisam baš nešto uklopio...'', podijelila je Nina dubokoumni citat pokojnog pjevača Đorđa Balaševića.

Pratitelji su se u komentarima fokusirali na njen izgled.

''Svjetsko, a naše'', ''Savršena si'', ''Sjaj si ovog svijeta, čuvaj se'', ''Dama sa stilom'', Predivna žena'', samo su neki od puno komplimenata u komentarima.

Nina se na svom Instagram profilu često ovog ljeta hvalila putovanjem na luksuzne turističke destinacije, a nerijetko je uživala i u svojoj kući na Hvaru.

Nedavno je odlučila svima pokazati kako je uredila svoj kutak u kojem boravi. U pričama na Instagramu objavila je fotografije eksterijera i pokazala svoju oazu mira, ali i da je pazila na svaki detalj prilikom uređenja dnevnog boravka i blagavaone koji izgledaju kao iz nekog kataloga.

Iako je proslavila 50. rođendan, Nini mnogi mogu pozavidjeti na izgledu. U posljednje dvije godine Nina se dosljedno drži zdrave prehrane u kojoj ne konzumira životinjske proizvode, već se tu i tamo zna počastiti ribom.

Pjevačica je nedavno za In magazin progovorila o svom izgledu.

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu npr. na trajektu za Hvar."

Procurili kraljičini tajni trikovi kojima se služila u nezgodnim situacijama, stvarno je bila domišljata! +26

Glumica kojoj nitko ne bi dao 47 godina pohvalila se božanstvenom figurom: ''Tko još hvata malo ljeta?'' +26