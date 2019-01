Nina Badrić oduševila je svojom objavom na Instagramu.

Nina Badrić odlučila je prekopati svoju fotoarhivu i objaviti staru fotografiju.

Iako je na objavi napisala "od prije neki dan", njezini su obožavatelji zaključili da je riječ o fotografiji koja je vrlo vjerojatno i starija od dvadeset godina.

Gotovo šest tisuća lajkova Nina je dobila u samo pola dana, a komentari s komplimentima pršte na sve strane.

''Ti si uvijek predivna'', ''Sada si još ljepša'', ''Ostala si uvijek ista'', ''Predivna žena'', samo su neki od mnogobrojnih komentara koji su se našli ispod fotografije.



View this post on Instagram