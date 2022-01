Nina Badrić je oduševila mnoge vatrenim izdanjem koje je objavila na Instagramu.

Pjevačica Nina Badrić (49) na Instagramu je objavila fotku na kojoj pozira u uskoj crvenoj haljini koja savršeno ocrtava njezine obline, a obožavatelji su joj s oduševljenjem pisali samo komplimente u komentarima.

"Ostavi za mene 5 minuta samo, Ti i ja se dobro znamo", napisala je Nina u opisu fotke te podsjetila na svoj hit "Pamtim", a komplimenti se samo redaju. "Meni uvijek savršena". "Bože, koliko ste prelijepa žena", "Kakva ljepota", "Vi meni Nina molim vas ostavite ovu predivnu haljinu kad vam dosadi", "Kako možeš biti toliko lijepa", "Izgledaš prekrasno", samo su neki od komentara koje je dobila.

Hrabri dekolte i vrtoglavi prorez na nozi istaknuli su njezinu savršenu liniju na kojoj joj mnogi zavide.

Nina Badrić je nedavno za In Magazin progovorila o svom ljubavnom statusu. "Puno puta sam rekla da sam ja teško zaljubljiva osoba, o meni ljudi koji me ne poznaju imaju predrasude, djelujem ljudima romantično, što i jesam, ali nisam zaljubljiva. Ja ću radije živjeti sama nego bilo s kim jer prava ljubav se ne desi svaki drugi mjesec, to je vrijedno čekati u životu, ako ne u ovom u drugom sigurno", ispričala je onda.

