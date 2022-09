Nina Badrić podijelila je fotografije iz Dubrovnika u predivnoj šljokastoj haljini, a otkrila je i s kim je odsjela u luksuznom hotelu.

Naša omiljena pjevačica Nina Badrić objavila je nekoliko fotografija iz Dubrovnika. Nina je sjela na rub ceste pa pozirala u predivnoj šljokastoj haljini te istaknula vitke noge.

''Bilo je čarobno kao čarobno jutro'', napisala je u opisu fotografija, a u komentarima su joj se javile i najbolje prijateljice.

''Znači vaauuuu'', komentirala joj je Jelena Rozga, a Žanamari Perčić javila se s emotikonima vatrice.

Nina je otkrila i s kim je odsjela u luksuznom dubrovačkom hotelu, a muškarac koji joj je pravio društvo bio je Saša Jokić, Ninin dugogodišnji vizažist i prijatelj.

Pjevačica je i s njim podijelila fotografiju, a u opisu je napisala: ''20 godina u dobru i zlu, a šminka mi je uvijek postojana kad je on tu''.

Pjevačica je nedavno za In magazin progovorila o svom izgledu.

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu npr. na trajektu za Hvar."

Nina se u posljednje dvije godine dosljedno drži zdrave prehrane, u kojoj ne konzumira životinjske proizvode, već se tu i tamo zna počastiti ribom.

Sjajnom figurom pohvalila se i nedavno pozirajući u kupaćem kostimu na stijenama pokraj mora, a javio joj se i poznati pjevač Sergej Četković.

