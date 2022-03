Nina Badrić je na profilu na Instagramu objavila fotografije na kojima pozira u crvenoj haljini koja je oduševila njezine vjerne obožavatelje.

Nina Badrić uljepšala je dan svojim pratiteljima na profilu na Instagramu nakon što je objavila svoje najnovije fotografije i to one u kojima pozira u minijaturnoj crvenoj haljini, u kojoj je njezin seksepil stigao do punog izražaja.

49-godišnja Nina na fotografijama nosi crvenu haljinu sa zanimljivim prorezom s prednje strane u kojoj je pokazala vitke noge, a svima je bila posebno zanimljiva poza u praznoj kadi.

"Samo opušteno", napisala je Nina uz fotografiju.

"Mrak fotka", "Kako dobro, sve je top topova", "Kraljica", "Prelijepa i prezgodna dama, što reći više", "Goriš", "Lijepo je što postojiš", "Nina ti si uistinu jedna predivna žena jedna tako divna duša koja je velika kao čovjek dokazala si to bezbroj puta ti imaš nešto što rijetki imaju", "Duševna i vanjska ljepota, posebnosti divna", Izgledaš fenomenalno", "Ženo, ti si sve mlađa i mlađa", zaključili su njezini obožavatelji u komentarima.

