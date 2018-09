Nina Badrić brzinom munje je osvojila publiku svojom pjesmom ''Rekao si''.

Nina Badrić izbacila je novi singl ''Rekao si'' kojim je s lakoćom došla do publike te dobila brojne dobre komentare. U mnoštvu komentara našao se i jedan duhoviti koji je Ninu rasplakao ali od smijeha.

''Najdraži! Nemam riječi za sve divne komentare koje ste mi poslali za pjesmu “Rekao si”! Beskrajno hvala na svakoj prekrasnoj rečenici koje su me zaista dirnule do suza, a ovo je Adin komentar koji me je nasmijao do suza'', napisala je Nina te pokazala kako ju je Ado nasmijao.

"Tri puta sam plakao: Kad je Esmeralda progledala, kad se Totti opraštao i sad", napisao je dotični Ado i tako osvojio pjevačicu na prvu.