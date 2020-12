Nina Badrić je na Insatgramu objavila fotografiju iz 1991. godine, kada joj je bilo samo 19 godina.

Pjevačica Nina Badrić (48) na Instagramu je objavila svoju fotografiju staru gotovo 30 godina.

"'91 kad sam bila model" napisala je u opisu crno-bijele fotke koju je podijelila kao video uz pjesmu Prljavog Kazališta "Marina".

Fotografiju na kojoj 19-godišnja Nina zanosno pozira s rukama u kosi za jedan dan je postala pravi hit na društvenoj mreži i već broji preko 41 tisuću pregleda te nekoliko tisuća lajkova, a u komentarima su se nanizali sami komplimenti.

"Bila i ostala top model", "Koja ljepota, i onda i sad", "Ti si predivna uvijek"; "Uopće se nisi promijenila", pisali su joj oduševljeni pratitelji.

Ninina karijera započela je otprilike negdje u to vrijeme, i to zahvaljujući pokojnom splitskom glazbeniku Dinu Dvorniku. Naime, Dino je početkom devedesetih otkrio Ninu dok je ona radila u jednom zagrebačkom butiku.

"Ušao je u butik, ja nisam mogla vjerovati… aj ti mala pomozi meni da odaberem neku haljinu za moju ženu, za Danijelu je tražio haljinu, i ja sam mu sad ono vadila te haljine… i počela kao pjevati nešto, a on je rekao 'šta ti to kao mala pivaš? Ajde onda ugasi radio pa pivaj, nemoj meni pivat na kvarno', i tu me pogodio u žicu, ja sam ugasila radio, počela pjevati, i onda je rekao 'aham, dobro, slušaj mala gdje ti stanuješ?' Ja sam rekla pa nemojte me zezati, ono nećete doći po mene, kaže 'doći ću po tebe sutra u 9 sati ujutro i donijet ću ti croissant i kavu'. I došao je", ispričala je pjevačica 2010. godine za Red Carpet, a ostalo je povijest.