Skladatelj Nikša Bratoš ispratio je Olivera na posljednju plovidbu prema Veloj Luci.

Skladatelj Nikša Bratoš ponovno je uputio riječi nad kojima bi se svi trebali zamisliti.

Prijatelj i kolega preminule glazbene legende Olivera Dragojevića, Nikša Bratoš, jutros je u splitskom HNK-u na komemoraciji održao jedan od najupečatljivijih govora.

"Kako se uopće oprostiti od jednog od najvećih predstavnika svoje profesije? Svi smo pomalo gubitnici, bez obzira na to tko smo, odakle dolazimo, kojim se poslom bavimo, ili ne molimo. Taj dan svi smo izgubili onog koji nam je život činio ljepšim i smislenijim. To jest moć onih najvećih, da ujedine i u boli i u radosti. On je brisao glazbene podjele bez obzira na to kojim ste se stilom bavili. Znali ste da postoji jedan maestro iznad sustava", rekao je Bratoš.

A Nikša je ispratio Olivera i na Rivi zajedno s tisućama Splićana, a njegove riječi ponovno su bile vrlo upečatljive.

"Ono što nam jedino može biti drago jest kad ljudi ostave za sobom ovakav trag. Ovo što vidimo večeras ovdje, ovo što je Split pokazao, što je Hrvatska na koncu pokazala zadnjih dana... Ljudi se tome jedino mogu pokloniti, a Split se poklonio upravo danas", započeo je Nikša.

"Oliver nam je ostavio puno toga za razmišljati. Način na koji je radio, živio. Oslonimo se na svoj talenat, rad, kvalitet, ni na što drugo i pritom možemo ostati normalni ljudi. Koliko god da smo slavni, ne trebamo se na takav način se ponašati. Trebamo sačuvati sve ono što treba, od dostojanstva, obraza i na tome zasnivati svoje karijere i posao. Da jednog dana budemo ponosni na ono što smo napravili."

"Oliver definitivno može biti ponosan na sve ono što je napravio", zaključio je Bratoš. A što je još otkrio našim kamerama, pogledajte u videu.