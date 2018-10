Nikolina Ristović pokazala je kako može dobro izgledati i kada nije u elegantnom izdanju.

Nikolina Ristović sve nas je navikla da ju vidimo u najboljim izdanjima. Elegantna izdanja Nikolini toliko dobro stoje da ju je bilo teško i zamisliti u nečem drugom.

Ipak, ima Nikolina stila i kada odjene nešto ''običnije'' kombinacije.

Nikolina Ristović (FOTO: Marko Lukunic/PIXSELL)

Ovaj se puta seksi Nikolina sredila za vatrogasnu zabavu! Da, dobro ste čuli, za vatrogasnu zabavu. Naime s kćeri je posjetila Vatrogasnu postaju Centar u Zagrebu, gdje su proteklog vikenda bili Dani otvorenih vrata.

Nikolina Ristović (FOTO: Marko Lukunic/PIXSELL)

Plava sako jakna, obične traperice i bijele tenisice! To je to! Nema nikakva pretjeranog glamura, no Nikolina izgleda odlično.