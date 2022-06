Nikolina Pišek Ristović snimljena snimljena je na Novom groblju u Beogradu gdje je odala počast pokojnom suprugu Vidoji Ristoviću koji je preminuo prije 40 dana.

Televizijska voditeljica Nikolina Ristović Pišek pjavila se na Novom groblju u Beogradu, u društvu prijatelja i obitelji kako bi obilježili 40 dana od smrti njezinog supruga Vidoja Ristovića.

Neutješna Nikolina na groblje je stigla s Vidojevom prvom suprugom Lanom te njihovim kćerima Unom Sofijom i Mateom. Okupljenim novinarima obratio se Vidojev otac Viktor Ristović koji je iznio sumnje oko njegove smrti.

"Poslao sam odvjetnika u policiju, ali nisu mogli naći ljude koji su izvršili obdukciju, sve je to vrlo sumnjivo. Načelnik UKP-a također nije mogao ništa saznati. Svi objavljuju da je moj sin umro od srca, a on nije imao nikada problem sa srcem. Ta davna fizioterapeutkinja, koja nije ta koja je bila u novinama, drugu su stavili, ona mi je rekla da je on popio čašicu votke. Ta koja je bila na fotografijama u raznoraznim medijima, ja nju nisam vidio u stanu. Bilo je desetak policajaca, hitnu pomoć nisam vidio, ni doktore. Sve je vrlo sumnjivo", izjavio je za Blic.

Nakon Vidojeve smrti kružile su glasine da su Viktor i Nikolina Pišek u lošim odnosima, no na posljednjem ispraćaju pojavili su se zajedno i on je sada te glasine negirao, a potvrdio je i da Vidojeva imovina glasi na njegovo ime.

"Ne znam zašto ljude zanima kako ćemo podijeliti imovinu. Sve što je moj sin imao vodi se na moje ime, a ne vidim razlog zašto bi koga zanimalo kako ćemo mi to u obitelji podijeliti. Pričalo se da smo Nikolina i ja u lošim odnosima, ali to nije točno", izjavio je.

Vidoje je iznenada preminuo u 44. godini u Beogradu, a vijest je za medije potvrdila Nikolina. U trenutku muževe smrti bila je u Zagrebu, a zatim je otputovala u Beograd, u kojem su je snimili fotografi ispred njihova stana.

"Grozno se osjećam, skoro da jedva pričam. Još uvijek nije bilo obdukcije, znam isto koliko i vi o uzroku smrti. Teško mi je, stigla sam u Beograd, ali nisam trenutno u kući u kojoj sam živjela ranije. Hvala na razumijevanju, ne bih više komentirala", kazala je shrvana Nikolina za portal Republika.rs.

Nikolina i Vidoje u braku su bili od 2013. godine, vjenčali su se u Monte Carlu, a u prosincu 2014. dobili su kćer Unu Sofiju. On iz prvog braka ima i kćer Mateu, a ona kćer Hanu.

