Nikolina Pišek u emotivnom postu otkrila je kako se trenutačno osjeća nakon što je izgubila supruga, a objavila je i nove fotografije pozirajući s ružama na glavi.

Nikolina Pišek Ristović odlučila je stati na kraj tužnim temama i danima koje je provodila nakon smrti supruga Vidoja Ristovića.

Na svom Instagram profilu objavila je nekoliko fotografija pozirajući s ružama na glavi u crvenoj čipkastoj haljini, a u opis je napisala motivirajuće riječi.

''Ovako sam se od sada odlučila osjećati! Znam da će biti uspona i padova, teških trenutaka, boli, ali i veselja… Život teče. Znam tko ne bi želio da se zatočim u tuzi i u zamci predavanja sudbini i znam tko ne bi želio da utihnem. Zadužena sam doživotno biti borac za one koje su to zaslužile. I znam da bi moj suprug to blagoslovio…'' započela je svoj opis.

Nikolina se pohvalila da je bila na tretmanu pomlađivanja kože lica i tome zahvalila za mladoliki izgled bez fotošopa, međutim, dok jedni smatraju da je prošlo premalo vremena za ići dalj, drugi su joj odlučili biti podrška i napisati joj riječi utjehe.

''Najdivnija Nikolina; prošla sam kroz bol koji trenutno prolaziš ti... Glavu gore, bol neće proći, ali će utihnuti, vezati se za tebe i biti u kutku srca da te podsjeti s vremena na vrijeme što je moglo biti, a nije... Želim ti od srca svu hrabrost svijeta!'' napisala joj je jedna pratiteljica.

''Bravooo tako i treba, život ide dalje, kad ti se plače, isplači se, ako ti se smije, smij se, sama ćeš sebi najbolje pomoći'', složila se druga pratiteljica.

Podsjetimo, Nikolina i Vidoje bili su u braku od 2013. godine i zajedno su dobili kćer Unu Sofiju, dok on iz prvog braka ima kćer Mateu, a ona je u vezi s novinarom Markom Cigojem dobila kćer Hanu. Vidoje je iznenada preminuo u 44. godini u Beogradu.

Indira u neobičnom bodiju pokazala vidljive rezultate odlazaka u teretanu, komad materijala koji je nosila nije puno sakrio! +27

Violeta iz Boljeg života opet je užarila društvene mreže golišavom fotkom u 61. godini: ''Ovo je anđeoska ljepota!'' +32