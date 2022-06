Nikolina Pišek Ristović komentirala je za srpske medije sumnje oko uzroka smrti njezina supruga Vidoja Ristovića, a koje je javno iznio Vidojev otac Viktor Ristović.

Televizijska voditeljica Nikolina Pišek oglasila se nakon što je otac njezina pokojnog supruga Vidoja Ristovića, Viktor Ristović iznio javno svoje sumnje oko uzroka sinove smrti i jasno poručila što misli o tome.

"Na pitanje kako sam ovih dana ne želim dati odgovor. Ima ih još, ali to je prvo. Na početku da vam kažem, ne želim davati izjave na sve ove gluposti koje se pojavljuju u medijima. Što god da izjavim, to ode u sto smjerova i uvijek ispadne loše", izjavila je Nikolina za srpski Kurir.

Osim što je javno poručio kako sumnja u uzrok Vidojeve smrti, Viktor je otkrio i u kakvom je odnosu s Nikolinom, i to nakon što su se pojavila šuškanja kako se ne slažu baš najbolje.

"Pričalo se da smo Nikolina i ja u lošim odnosima, ali to nije točno. S Nikolinom sam u odličnim odnosima. Ne obilazi me, što me ima obilaziti, ona je prije dva dana otišla iz Beograda s djetetom jer dijete mora u školu. Jedna unuka je mala, starija baš teško podnosi gubitak oca", izjavio je Viktor za Blic.

Vidoje je iznenada preminuo u 44. godini u Beogradu, a vijest je za medije potvrdila njegova supruga Nikolina Pišek Ristović. Nikolina je u trenutku muževe smrti bila u Zagrebu, a zatim je otputovala u Beograd, u kojem su je snimili fotografi ispred njihova stana. Prije toga je dala i svoju prvu izjavu povodom Vidojeve smrti.

"Grozno se osjećam, skoro da jedva pričam. Još uvijek nije bilo obdukcije, znam isto koliko i vi o uzroku smrti. Teško mi je, stigla sam u Beograd, ali nisam trenutno u kući u kojoj sam živjela ranije. Hvala na razumijevanju, ne bih više komentirala", izjavila je bila shrvana Nikolina za portal Republika.rs.

Nikolina i Vidoje u braku su bili od 2013. godine, vjenčali su se u Monte Carlu, a u prosincu 2014. dobili su kćer Unu Sofiju. On iz prvog braka ima i kćer Mateu, a ona kćer Hanu.