Nikolina Minovska i Antea Kodžoman pojavile su se na modnoj reviji Snježane Mehun.

Manekenka koja je 2013. godine nosila titulu najseksi Hrvatice Nikolina Minovska šetanje po modnim pistama ostavila je iza sebe i danas uživa u idiličnom braku i ulozi majke dvogodišnjeg sina Nikole.

"Majčinstvo je nešto najljepše što mi se dogodilo u životu i to je zaista najljepši i najzabavniji posao za mene. To mi je nekako prioritet, a sve ovo ostalo što dođe dodatna je sreća u životu'', izjavila je nedavno za IN magazin.

No uz sve majčinske obaveze, Nikolina pronalazi i slobodnog vremena za sebe, prati modu i dalje pa tako nije htjela ni propustiti modnu reviju Snježane Mehun i njezina modnog brenda Duchess koja je održana u Zagrebu.

Nikolina je za tu prigodu odabrala plavu svjetlucavu haljinu s prorezom i tako pokazala savršene duge noge, ali i besprijekornu liniju.

Duge noge zaštitni su znak i njezine kolegice, umirovljene manekenke Antee Kodžoman, koja je reviju pratila iz prvih redova kao podrška Snježani, koja ju je i uvela u svijet mode. Ona je zablistala u trendi kratkoj haljini čiji kroj podsjeća na sako i kopča se gumbima pa je tako pokazala da odlično izgleda i 20 godina nakon što je ponijela titulu Kraljice Hrvatske.