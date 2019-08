Ecija Ivušić više ne skriva sreću u vezi s bivšim nogometašem Nikolom Pokrivačem.

Voditeljica Ecija Ivušić prije nekoliko je dana potvrdila ljubav s nogometašem Nikolom Pokrivačem.

Ecija je s novim dečkom pozirala u plićaku u Veloj Luci te mu poručila: "Ne želim zvučat dramatično ili tako nešto. Ali već sam mislila da se nikad nećeš pojaviti. Volim te moj N".

Nakon te objave koja je oduševila njezine obožavatelje, Ecija je podijelila još nekoliko zajedničkih fotografija s njihovog prvog ljetovanja, a u komentarima je dala do znanja i kako ne bi imala ništa protiv da uskoro postane gospođa.

A ako do toga dođe, bivšem nogometašu bit će to drugi put da je uplovio u bračnu luku. Podsjetimo, Nikola se u lipnju 2014. godine vjenčao s partnericom Katarinom, no umjesto proslave 4. godišnjice braka, par je odlučio da je vrijeme za razvod.

To se saznalo u listopadu 2018. godine, no par je već tada tjednima bio rastavljen. Pokrivači imaju i kćer Niku, a o detaljima razvoda nisu željeli pričati. Ipak, ono što se zna jest kako je plavokosa Katarina sada bivšem suprugu bila najveća podrška tijekom teškog životnog razdoblja kada je saznao da boluje od leukemije.

"Na mnogo toga počneš gledati drukčije", rekao je tada Nikola te otkrio kako mu je zdravlje prioritet. Karcinom limfocitnog tkiva sportaš je konačno pobijedio po treći put 2017. godine, no tada su zahladili odnosi sa suprugom.

Nogometaš je uvijek bio vrlo tajnovit po pitanju privatnog života, a takva je dosad bila i plavokosa voditeljica Ecija koja se često nalazi na listama najzgodnijih Hrvatica. Svoje je partnere dosad uspješno skrivala, no o ljubavnim iskustvima često je otvoreno govorila na društvenim mrežama.

Čini se kako Nikolu nema namjeru skrivati, a hoćemo li uskoro doista čuti svadbena zvona, trebamo pričekati pa vidjeti.