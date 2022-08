Nika Turković na Instagramu je podijelila prepisku s jednim pratiteljem koji joj je ostavio neprimjeren komentar ispod fotografije u badiću.

Domaća kantautorica Nika Turković (27) objavila je prepisku s jednim pratiteljem koji joj je ispod fotografije ostavio neprimjeren komentar.

Nika je pozirala uz more u bikiniju te je svojim izgledom mnoge oduševila, no našla se i na meti jednog dežurnog kritičara.

"Ma jel ti to imaš celutit?", upitao ju je, na što je ona odgovorila: "Da? Ajme super, to znači da sam žena". Pritom nije odustao pa joj je još poručio i da ne pazi što jede. Sve to uznemirilo je Nikine obožavatelje koji su ga popljuvali u odgovorima. Nika je prepisku podijelila u svojim pričama na Instagramu gdje je dodala: "Žene svijeta, ujedinite se".

Nika je inače nedavno punila medijske stupce zbog prekida s dugogodišnjim dečkom i kolegom Matijom Cvekom, a brzo su krenule kružiti i priče kako je za sve kriva treća osoba, no Matijina menadžerica Mia Milovčić stala je na kraj tim navodima.

"Nije istina da je Matija u vezi s Larom Demarin te smo prisiljeni demantirati neistine i lažne navode. Matija i Lara su jedino vezani poslovnom suradnjom, gdje je Lara Demarin dugi niz godina prateći vokal benda The Funkensteins", rekla je.

Niku i Matiju, čini se, sve to zabavlja, pa su oboje već nekoliko puta pokušavali zbuniti pratitelje na društvenim mrežama, a pravi razlog prekida čuvaju od javnosti.

