Iza Miley Cyrus turbulentno je razdoblje koje je ostavilo posljedice na njezin fizički izgled.

Neosporni glazbeni talent Miley Cyrus posljednjih je mjeseci u sjeni njezinog privatnog života.

26-godišnja pjevačica Miley Cyrus šokirala je obožavatelje razvodom od 29-godišnjeg holivudskog miljenika Liama Hemswortha nakon svega 7 mjeseci braka.

Pjevačica je i prije službene objave razvoda dala naslutiti da među njima nešto nije u redu, pa je tako rekla kako nikad neće biti tipična supruga te kako ju i dalje snažno privlače žene, iako je u braku s muškarcem. S druge strane, Liamovi prijatelji ističu kako je za prekid kriva isključivo ona, jer se čitavo vrijeme pronašala kao slobodna žena te okorjelo tulumarila.

Ubrzo nakon takvih tvrdnji, Miley je izbacila novu pjesmu "Slide Away" u kojoj je poručila bivšem suprugu kako je "željela kuću u planinama, a ne tablete i viski", no on joj je javno poželjeo svu sreću u novoj vezi s blogericom Kaitlynn Carter s kojom je romansu započela ovog ljeta vrućim poljupcima na jahti koja je krstarila Italijom.

Iako je javnost bila uvjerena kako se radi samo o ljetnoj avanturi, djevojke su se vratile s odmora te nastavile druženje, a plavokosa Kaitlynn upoznala je i njezinu majku Trish. Ipak, brzo su prekinule vezu, a navodno je to učinila Miley uz obrazloženje kako se želi posvetiti karijeri.

Unatoč tome kako Miley nije izgledala previše izbezumljeno zbog razvoda, a zatim i prekida s Kaitlynn, turbulentno razdoblje ipak je ostavilo posljedice na njezinom izgledu.

Naime, glazbena zvijezda na Instagramu je objavila fotografije na kojima je vrlo mršava i ispijena te kojima je zabrinula obožavatelje.

Kako god bilo, čini se kako plavokosa pjevačica uživa u novim avanturama kao slobodna žena. "Rastanci nikada nisu lako, no moram ići", poručila je ne obazirući se na komentare ispod fotografija.