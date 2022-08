Nika Turković objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj pozira samo u gaćicama, i to kako bi se pohvalila svojom novom tetovažom.

Pjevačica Nika Turković velika je obožavateljica tetovaža i ima ih nekoliko kojima je ukrasila tijelo, a sada se pohvalila i novom na svojem profilu na Instagramu.

27-godišnja Nika objavila je seksi fotografiju na kojoj pozira samo u gaćicama sa čipkom, na kojoj je otkrila novu tetovažu.

"Nova tetovaža i tigrove pruge", napisala je uz objavu.

"Zgodnić", "Sestro goriš", "Predivna si", poručili su joj obožavatelji u komentarima.

Nika je nedavno na Instagramu podijelila i prepisku s jednim pratiteljem koji joj je ostavio neprimjeren komentar ispod fotografije u badiću.

Nika je pozirala uz more u bikiniju te je svojim izgledom mnoge oduševila, no našla se i na meti jednog dežurnog kritičara.

"Ma jel ti to imaš celutit?" upitao ju je, na što je ona odgovorila: "Da? Ajme super, to znači da sam žena". Nakon toga nije odustao, pa joj je još poručio i da ne pazi što jede. Sve to uznemirilo je Nikine obožavatelje, koji su ga popljuvali u odgovorima. Nika je prepisku podijelila u svojim pričama na Instagramu, gdje je dodala: "Žene svijeta, ujedinite se."

Pjevačica je u posljednje vrijeme punila medijske stupce zbog prekida s dugogodišnjim dečkom i kolegom Matijom Cvekom, a brzo su počele kružiti i priče kako je za sve kriva treća osoba, no Matijina menadžerica Mia Milovčić stala je na kraj tim navodima.

"Nije istina da je Matija u vezi s Larom Demarin te smo prisiljeni demantirati neistine i lažne navode. Matija i Lara su jedino vezani poslovnom suradnjom, gdje je Lara Demarin dugi niz godina prateći vokal benda The Funkensteins", rekla je.

