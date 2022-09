Nika Turković nakon prekida s Matijom Cvekom neumorno je radila na glazbi te je sada najavila novi album iz kojeg je posebno izdvojila jednu pjesmu, koju će izdati i kao prvi singl.

"Perspektivna glazbenica Nika Turković na gostovanju u TOP MUSIC DESKU TOP RADIJA otkrila je detalje o novoj pjesmi "Sam(a)".

Glazbenica je najavila i izlazak novog albuma te je objasnila težinu kreativnog procesa stvaranja teksta pjesme.

"Najbolje je dok pišeš da to i iskreno proživljavaš cijelim tijelom jer smatram da nema bolje i lakše od toga. Tako se pjesma doslovno sama napiše i ljudi ju snažno dožive – skroz drugačije", kazala je Nika.

O najnovijoj pjesmi "Sam(a)", Nika kaže: "Ovo je možda najveća i najvažnija pjesma koju sam napisala. Htjela bih da ponese album s kojim ona izlazi. Napravit ćemo i spot za nju koji će praktički biti i spot za album. Sve mi je to užasno strašno zato što je pjesma jako gola, sirova i intimna, a opet mislim da je upravo zato tako dobro ispala."

Pjesma "Sam(a)" i album trebali bi svjetlo dana ugledati početkom sljedeće godine.

"Sve bi trebalo izaći 11. siječnja. Imam neku čudnu povezanost s tim brojem i voljela bih kada bi se sve odigralo u moju korist pa da tada izađe i album i pjesma Sam(a)", govori popularna glazbenica.

Iako je njezin posljednji singl "Sutra" osvojio radijski eter i publiku glazbenica priznaje:

"S tom pjesmom se još nisam skroz pomirila u live izvedbama. Najteže su mi te nove stvari. Trebam ih jako puno puta otpjevati da mi sjednu kako bih ih mogla baš ogoljene doživjeti kako treba. Tako da su mi neke moje najdraže stvari najdraže baš zato što smo ih sto puta odsvirali i zato što u svakoj akustičnoj izvedbi imaju neko drugo značenje."

Za pjesmu "Gledaj me" smatra da je postigla najveći uspjeh.

"Mislim da je to stvar koju voli najšira grupa ljudi. Znaš tko mi se najviše za tu pjesmu javlja? Ludi frajeri! Dečki mi uvijek šalju da im je to tako super pjesma i da im budi neke uspomene. Ta pjesma mi je bila najvažnija u trenutku kada smo ju radili – puno mi je značila. Mislim da je u to vrijeme stvarno i poslala neku poruku te da se to što smo htjeli s njom napraviti vizualno i sa zvukom stvarno osjetilo među puno ljudi- to mi je baš jako drago i bitno", govori Nika.

Zvuk koji glazbenica donosi u svojim pjesmama, moderan i zanimljiv vizual koji imaju njezini spotovi uvelike su, priznaje, došli kao rezultat njezinog glazbenog odgoja.

"Uvijek sam htjela raditi ono što sam vidjela i čula oko sebe. Većinom sam oblikovala svoj stil i identitet prema stranoj glazbi", ističe Nika.

Veliku ulogu u Nikinom stvaralaštvu igralo je i obrazovanje u Londonu gdje je završila studij Songwritinga.

"U Londonu sam prvi put išla na svirke, upijala znanja i sposobnosti drugih glazbenika oko sebe. Neki suludi svemir je to bio u kojemu smo svi živjeli, skupa smo radili i meni je to bilo jedno super iskustvo. Zahvaljujući tome iskustvu danas radim što radim na način na koji radim. Faks me najviše naučio da moram razmišljati puno šire od klavira i papira", prisjetila se.

O tome forsira li emociju u pjesmama, glazbenica govori: "Ako su okolnosti optimalne, onda proživljavam situaciju dok ju pišem. To je savršeno - jer nema lakšeg, iskrenijeg i intimnijeg od toga, ali – nije uvijek tako."

Nika kaže i kako nekada sama sebi izazove neku emociju i situaciju kako bi stvorila malu lavinu emocija.

"Ali treba biti neki okidač. Najbolje je dok pišeš da to i iskreno proživljavaš cijelim tijelom jer smatram da nema bolje i lakše od toga. Tako se pjesma doslovno sama napiše i ljudi ju snažno dožive – skroz drugačije. To mi se dogodilo s pjesmom Boje koju svi nekako najviše dožive zato što je to bilo moje najiskrenije stanje koje sam samo prenijela i ljudi su se s tim povezali", objašnjava glazbenica.

Nika je, inače, ranije ove godine prekinula vezu s kolegom glazbenikom Matijom Cvekom.

