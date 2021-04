Nika Turković više nije plavuša, a novom frizurom pohvalila se na svojem Instagramu.

Kantautorica Nika Turković odvažila se na veliku promjenu izgleda kojom se pohvalila na svojem Instagramu.

Nakon što je godinama bila plavuša, sada se odlučila obojiti u smeđe, a kosu je i dodatno skratila te je napravila šiške.

"Učinila sam to", napisala je uz fotku nove frizure, te je izazvala lavinu reakcija.

"Druga osoba", "Tko je ova djevojka?", "Bez teksta sam", "Lažeš da si to ti", pisali su joj pratitelji koji nisu mogli vjerovati da je na fotografiji ona, no za svoj novi look je dobila i mnogobrojne pohvale te nekoliko tisuća lajkova.

Inače, Nika je jedno od imena o kojima se najviše govori u posljednje vrijeme na glazbenoj sceni, a prvu je pjesmu napisala sa samo devet godina, kada je nastupila i na dječjem Eurosongu.

Školovala se u Londonu no karijeru je ipak odlučila graditi u Hrvatskoj, a trenutno je u sretnoj vezi s još jednom mladom nadom domaće glazbene scene, pjevačem Matijom Cvekom.