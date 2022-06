Nika Rakić ispala je iz Survivor pa je za DNEVNIK.HR podijelila svoje dojmove i uspomene iz showa, a otkrila nam je i što se događalo iza kamera.

Do finala showa Survivor ostalo je još malo, a zadnja koja je iz plavog tima napustila natjecanje je Nika Rakić.

Dok joj se dojmovi još sliježu, za DNEVNIK.HR otkrila je kakva su joj bila očekivanja i je l se nadala pobjedi.



"U ovaj show prvenstveno nisam očekivala ni da ću upasti, tako da sam samim sudjelovanjem ispunila sam svoje ciljeve i očekivanja. Živjela sam i uživala dan po dan i trudila se iskoristiti ih maksimalno, naravno nisam očekivala da ću dogurati tako daleko te sam iz tog razloga jako ponosna na sebe. Pobjeda u showu mi nikad nije bila cilj, iako sam doživjela osobnu pobjedu, pobijedila sam sebe i nisam odustala kad je bilo najteže te sam u svim trenucima davala 100 posto od sebe, čak i kad sam se ozlijedila. Kad sam napustila Survivor osjećala sam veliko olakšanje jer znam da sam ga napustila kao pobjednica, nisam odustala", zadovoljna je Nika.

Sudjelovanje u showu bilo joj je nezaboravno iskustvo tijekom kojeg je i puno toga naučila.

"Ovo iskustvo i da želim zaboraviti, neću moći, tako da ću ga pamtiti do kraja života, naravno samo po dobrome. A ono što sam naučila iz ovog iskustva je to da se bez svega može, pa i bez onog što vam najviše nedostaje, osim ako ono što vam najviše nedostaje nisu materijalne stvari, nego obitelj i prijatelji – bez toga ne želim i radi ovog iskustva jos ću ih više cijeniti i provoditi kvalitetnije vrijeme s njima", ističe.



Ipak, iz jednog razloga ne bi se ponovno prijavila u Survivor.

"Definitivno bih svoje mjesto sada prepustila nekome jer ovo životno iskustvo je zlata (hrane) vrijedno i želim da ga što više ljudi proživi, tako da neću biti sebična i dva puta ići u tu životnu avanturu, haha, osim ako me se ne pozove, jer ja ništa ne odbijam. Ne bih ništa mijenjala, bila sam svoja, ponekad naivna, ali bez trunke zla, nikome nisam iza leđa radila i to je ono na što sam najponosnija", kaže Nika koja sa sobom iz showa nosi samo lijepe uspomene.

"Sve teške trenutke trudim se zaboraviti što prije, tako da se prva dva tjedna uopće ne sjećam. Kasnije sam se, hvala Bogu, navikla, iako najteže mi je padala glad i samo sam gledala priliku kada i gdje jesti, što nije ništa drugačije nego i u mom životu van showa. Sve što sam tamo proživjela, i dobro i loše, doma nosim kao lijepe uspomene, samo što iz loših iskustva učim i radim na sebi da budem bolji čovjek. Najviše sam zahvalna na nekolicini dobrih ljudi koje sam tamo upoznala i s kojima se nadam da ću se nastaviti družiti", govori.

Nika je pred kamerama ispričala da je u požaru izgorjela njezina obiteljska kuća pa je godinu dana živjela u autu, a evo kako je prebrodila taj težak period.

"Imam tu 'moć' da loše stvari zaboravim što prije, tako da i to iskustvo pamtim kao dobro i zahvalna sam što sam to proživjela jer me učinilo boljom osobom. Nevjerojatno je koliko sam dobrih ljudi upoznala u tom periodu, koliko nam je ljudi koje ne znamo pomoglo, shvatila sam da imam prave prijatelje na koje mogu računati u bilo koje doba dana i noći, a to je važnije od kuće i bilo koje druge materijalne stvari! Daleko od toga da nije bilo naporno i teško, ali i tad sam se šalila na svoj račun i još jednom se uvjerila da je smijeh najbolji lijek", ističe.



Osim novog iskustva, u Survivoru je stekla i prava prijateljstva, a evo s kim je najbolje kliknula.

"Najviše sa Sumejom i Rokom i to na kraju showa, kad su neke maske pale. Njih sad smatram pravim prijateljima, iako sam se kroz show družila sa svima iz svog plemena. Velike pohvale Tomislavu i Goranu jer su ispali ljudi. Nije mi nitko išao na živce baš toliko da se nisam mogla družiti s njima, bilo je situacija gdje nisam razumjela tuđe postupke", priznaje.

Otkrila nam je i kakva je atmosfera među kandidatima kada se ugase kamere, no sočni detalji su joj, kaže, promakli.

"Atmosfera je bila bolja nego kada su kamere bile upaljene, nije bilo većih svađa, uvijek su se nalazile teme za razgovor, možda se pred sam kraj osjetila napetost, ali ništa što nije bilo za očekivati. Sočnih detalja nema iz razloga što smo samo razmišljali o hrani, tako da i ako je bilo potencijalnih parova, nismo to mogli osvijestiti jer mozak je samo o hrani razmišljao", ispričala je i dodala kako govori iz vlastitog iskustva.

Sada je postala dio porote pa nas je zanimalo hoće li biti poštena ili pristrana u obavljaju svojih dužnosti.



"Poštena, moj glas će dobiti osoba koja, po meni, najviše zaslužuje biti u finalu, i naravno, gledat ću da finale bude što napetije i zanimljivije", otkrila nam je.



Ne krije ni tko joj je favorit.

"Goran, mislim da njegov nadimak Gogi Shark govori samo za sebe, da je on svojim djelima i doprinosom u igrama zaslužio nositi titulu jedinog preživjelog. Također, nije nikome radio iza leđa", ističe.



Nakon povratka iz Dominikanske Republike ima puno planova i obaveza.

"Planovi su da se najedem u društvu najmilijih i tek onda da ih izgrlim i izljubim. Odmarat ću par dana i probati nadoknaditi sve propušteno sa svojima. Nakon toga ću se posvetiti fakultetskim obavezama, nisam za džabe napravila špagu, vrijeme je da položim gimnastiku", govori, a špagu koju spominje napravila je u disku i pred kamerama.



O privatno životu nije htjela puno pričati, no odala nam je fa nije u vezi.

"Inače sam osoba koja ne voli pričati o sebi, više volim da me ljudi upoznaju kroz druženje, ionako će me svatko doživjeti na neki svoj način. Trenutno sam zauzeta sama sa sobom, kad potpunu sreću pronađem u sebi, krenut ću tražiti partnera da tu sreću mogu podijeliti s njim, i on mora imat na umu da HRANU NE DJELIM! Njega mogu", smije se Nika.

Na kraju je dala savjet svima koji razmišljaju o prijavi u Survivor.

"Poručila bih im da ne razmišljaju, mobitel u ruke i prijavite se u avanturu života. Garantiram vam da nećete izaći kao ista osoba. Kao da ste otišli na tvorničke postavke i postali skoro pa savršeni, spremni na još veći rad na sebi. Možete mi se zahvaliti čokoladicom" poručila je Nika.

Tomislav iz Survivora ispričao nam je kako ga je preveslala naša poznata pjevačica: "Neka joj bude" +13

Pogledajte koliko su se natjecatelji Survivora promijenili od početka showa, neke je baš teško prepoznati na starim fotografijama! +26