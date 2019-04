Nika Antolos rastužila je obožavatelje fotografijom iz zagrebačke Vinogradske bolnice.

Bivša pjevačica grupe Feminnem rastužila je svoje obožavatelje.

Radi se o 29-godišnjoj Niki Antolos koja je prije nekoliko mjeseci na Instagramu podijelila da boluje od multiple skleroze, a zatim se obratila i predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović s molbom da se u Hrvatskoj legalizira ulje kanabisa koje olakšava simptome ovog teškog zdravstvenog stanja.

Nika je time digla popriličnu medijsku prašinu, oglasila se i sama predsjednica, a pjevačica je nekoliko puta ponovila kako će se boriti koliko treba kako bi bila jača od bolesti.

Upravo zato, Nika je rastužila obožavatelje fotografijom iz zagrebačke Vinogradske bolnice na kojoj se vidi njezina ruka i igla uslijed terapije. Kasnije je objasnila kako će tamo ostati idućih nekoliko dana.

"Pulsna... opet. Ja mogu sve, ali moje tijelo baš i ne. Spot i pjesma su vani... a sada dnevna bolnica, kortikosteroidi, odmor i grljenje Sienne na najjače... P.S. Hvala svima za lijepe riječi za pjesmu i spot. Puno znači", poručila je Nika uz nju.

Nika je odmah dobila brojne poruke ohrabrenja, no najveća podrška u teškim vremenima joj je svakako kćerkica Sienna koju je dobila iz propalog braka s Rusom Aleksejom Rubenom. O bračnim problemima Nika je prvi put progovorila samo nekoliko mjeseci prije nego joj je dijagnosticirana bolest, a bila je vrlo iskrena i po tom pitanju.

"Trenutačno smo još uvijek zajedno, a dalje što će bit tko zna. To ćemo samo nas dvoje odlučiti, ali Aleksej je Sienin otac i to je broj jedan. Sve drugo i nas dvoje smo tu manje bitni. Treba raditi, treba se čupati, nije brak divan i krasan, sve savršeno... to nema, to ne postoji, nitko to nije ni očekivao", rekla je tada za IN Magazin, no čini se kako se stvari nisu riješile.

Ipak, kćerkica i njezino zdravlje sada su na prvom mjestu.