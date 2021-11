Nika Antolos progovorila je na svom Instagramu o vjeri i svom odnosu s Bogom te borbi s multiplom sklerozom koju je vodila tijekom posljednjih nekoliko godina.

Pjevačica i bivša članica grupe Feminem, Nika Antolos nekoliko se godina bori s multiplom sklerozom koja joj je dijagnosticirana 2018. godine, a sada se na svom profilu na Instagramu prisjetila jednog od težih perioda kroz koje je prošla.

"Radost za vrijeme nevolje jest radost za to što uloga vam nosi. Bog ne donosi nevolje, već zli s testovima dolazi... A ja i ovaj ću proći! I jesam! Jer moj Bog je velik! I sve mogu u Onome koji me jača. Sve? Sve! I više od svega što se zamisliti može! Kao Hrvatska-Rusija, napadač da autogol, tako je i ovaj dolje kod mene izgubio. Glasno. Pa kad vam kažu da je nemoguće, vi gledajte u Isusa i slavite pobjedu koju je On već dobio, tako se glasovi laži ugase. Na ovoj slici nisam vidjela na lijevo oko, nisam to tada htjela pisati, jer se ljudi prestraše, a to nikome ne donosi dobro. Sada? Sada prijatelju vidim i na tuđe lijevo. Bog je svemoguć, zapamtite to kad vas krenu strašiti u vijestima, na cesti. Krist je već pobijedio, mi samo trebamo vjerovati i mirovati u duhu molitvom. Samo hrabro", napisala je Nika uz svoju fotografiju iz 2018. godine.

"Divno rečeno", "Samo hrabro! Blago onima koji vjeruju! Svu sreću ti želim, ti predivna mlada ženo", poručili su joj pratitelji, a mnogi su joj ostavili i emotikone srca u znak podrške i ljubavi.

Nika je nedavno gostujući na Televiziji Laudato otkrila da se potpuno oporavila i da bolesti zbog koje je oslijepila na jedno oko te nije mogla hodati, više nema traga.