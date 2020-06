View this post on Instagram

Jučer je dan krenuo ustajanjem na lijevu nogu. Zapravo,izričito desnu..☺️ Moj centar za ravnotežu rekao je ,,danas samo udesno mala", tako da sam se prvih par minuta vrtila u krug po sobi,ko' pas za repom, dok nisam skuzila da me tijelo uopće ne sluša. Uz to još i nepodnošljiva vrtoglavica i mučnina .. 3 u 1.. Naravno, jučerašnji dan sam zato provela na hitnoj.. Iako su doktori i sestre napravili sve sto su mogli, danas mi je isto.. Ok, malo lakše, jer se nekako priviknes i ta prva panika se slegne, shvatis da će proći i da te dijete i dalje gleda.. I nakon svih tih sati ondje, bockanja,krvi i upoznavanja s tuđim dijagnozama, došla sam ovdje samo da Vam šapnem- ponedjeljak i dalje može biti puno gori.. I meni i vama.. Ne dopustajte da vam trenutne boli ukradu sutrašnje radosti.. Jer to će biti samo vašom krivicom.. Ne tješite se tuđim gorim situacijama, već budite svjesni svojih radosti, velika je razlika.. Da, život je kao ponedjeljak- banana, žut i u obliku osmjeha. Kako si tko odabere..🙂 💛