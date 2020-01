Nakon ljubavnog brodoloma s bugarskim tenisačem Grigorom Dimitrovim, Nicole Scherzinger sreću je pronašla s glumcem i glazbenikom Thomom Evansom.

Krajem prošle godine počelo se šuškati o ljubavi pjevačice Nicole Scherzinger i 7 godina mlađeg glumca i pjevača Thoma Evansa.

To se šuškalo sve do sredine prosinca kada je duo uhvaćen u vrućim poljupcima u jednom koktel-baru u Londonu. Prethodno, Thom je viđen na nastupu ponovno okupljenog benda svoje djevojke The Pussycat Dolls.

Zanimljivo, dok je on bio podrška Nicole, ona je njegov bend Try Star izbacila iz natjecanja "X Factor: Celebrity", i to navodno kako bi "spasila njihovu vezu".

A sada je 41-godišnja ljepotica odlučila i službeno potvrditi novu vezu na after-partyju časopisa InStyle i studija Warner Bros nakon dodjele Zlatnih globusa na kojem je zablistala u dugoj, bijeloj haljini na jedno rame, dok je Thom bio vrlo zgodan u klasičnom, crnom odijelu.

Podsjetimo, Nicole je prethodno bila u 7-godišnjoj vezi s vozačem Formule 1, Lewisom Hamiltonom, s kojim je navodno prekinula jer se on nije htio ženiti.

Ljubav je zatim pronašla s 28-godišnjim bugarskim tenisačem Grigorom Dimitrovim s kojim je također bila u višegodišnjoj vezi, no par je prekinuo u tišini početkom 2019. godine iz nepoznatih razloga.

S druge strane, bivša ragbi zvijezda poznata je i po 2-godišnjoj vezi s britanskom starletom Kelly Brook koja je navodno završila 2013. godine zbog njezinog prijateljstva s bivšim partnerom Dannyjem Ciprijanijem, što se Evansu nikako nije sviđalo. Kelly je tada istaknula kako su zajedno donijeli odluku o prekidu te oštro opovrgnula bilo kakve glasine o "trećoj strani".

A je li Thom napokon "onaj pravi" za Nicole, pokazat će vrijeme.