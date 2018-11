Nicole Kidman otkrila je detalje iz privatnog i poslovnog života.

Holivudska glumica Nicole Kidman priznala je kako joj je ponekad teško održati ravnotežu između uspješne karijere i obiteljskog života.

"Ono što stvarno morate naučiti kada su u pitanju djeca i karijera, i kada ste već majka u godinama, je da je vrijeme dragocjeno. Zato morate biti spremni postići ravnotežu i reći ne nekim stvarima", objasnila je Nicole.

"Želim biti dobra supruga i dobra majka, a to zahtjeva odricanje od stvari koje bih ponekad htjela".

Nicole je u braku s glazbenikom Keithom Urbanom, s kojim ima dvoje djece, 10-godišnju kćer Sunday i 7-godišnjeg sina Faitha.

Nicole je majka i 24-godišnje Isabelle i 22-godišnjeg Conora koje je posvojila s bivšim suprugom Tomom Cruiseom i s kojima također obožava provoditi vrijeme.

"Moja velika strast je jednostavno moja obitelj, moja ljubav. Kćer mi govori "ti i tata se cijelo vrijeme ljubite. I mislim da je to super stvar, kada ti kćer to kaže. I to je moja strast. Znam da je to jednostavan odgovor, ali velika mi je strast odgoj djece i provođenje vremena sa suprugom", otkrila je.

Plavokosa glumica priznala je i da crpi ogromnu energiju od supruga Keitha.

"Biti s nekim u braku 11 godina i toliko se voljeti kao muškarac i žena, to je moja utjeha. Zato mi to daje toliko pozitivno energije", zaključila je Nicole.