Nicole Kidman na Instagramu je objavila fotografije na kojima ne nalikuje na sebe, a već neko vrijeme prate je glasine da je pretjerala sa zahvatima pomlađivanja.

Glumica Nicole Kidman (54) svojevremeno je slovila kao jedna od najljepših žena svijeta, no u želji za vječnom mladosti dovela se do neprepoznatljivosti.

Tako je na novim fotografijama koje je objavila na svojem Instagramu nisu prepoznali ni najveći obožavatelji. Nicole je pozirala na setu svoje nove serije "Expats" s redateljicom Lulu Wang, a na fotkama je svu pozornost ukralo njezino zategnuto i natečeno lice.

"Ma ovo nije Nicole", "Strah me njezinih očiju", "Što je to napravila s licem? Bila je prirodna ljepotica, a sada izgleda strašno", "Nicole, jesi li to ti?!" samo su neki od brojnih komentara fanova koje je šokirao izgled glumice.

Nicole već neko vrijeme prate glasine o estetskim zahvatima i često je se kritizira da pretjeruje s botoksom, a njezino lice bilo je vruća tema i nakon nedavne premijere filma "Sjevernjak", u kojem ima jednu od glavnih uloga.

Ona o svemu mudro šuti, no kada je emitirana serija "Slom", u kojoj glumi s Hughom Grantom, čak su i profesionalci rekli da je očito kako je bila na nekoliko zahvata.

Zanimljivo je da iste glasine prate i njezina bivšeg supruga Toma Cruisea, koji se posljednjih mjeseci također doveo do neprepoznatljivosti, a stručnjaci su procijenili da je i on pretjerao s botoksom i filerima.

