Nicole Kidman otkrila je razloge zašto ne želi pričati o bivšem suprugu Tomu Cruisu.

Holivudska glumica Nicole Kidman danas je u sretnom braku s glazbenikom Keithom Urbanom, no i dan danas svi pamte njen brak sa slavnim kolegom Tomom Cruiseom o kojem danas izbjegava pričati.

Nicole i Tom u braku su bili od 1990. do 2001. godine, no glumica ga danas u javnosti uopće ne spominje i za to ima dobar razlog.

"Sada imam novog supruga. I iz poštovanja prema njemu ne želim o tome pričati. Prošlo je 20 godina", izjavila je Nicole za Observer magazine.

"Došla sam do točke kada mogu reći da neću diskutirati o svom bivšem i to je dobar osjećaj", dodala je.

Nicole i Tom bili su jedni od najmoćnijih holivudskih parova 90-ih godina, a zaljubili su se na snimanju filma "Days of Thunder".

Zajedno su posvojili dvoje djece, danas 23-godišnjeg sina Connora i 25-godišnju kćer Bellu.

"Brak s Tomom Cruisom je nešto o čemu ne volim pričati, jer sam sada udana za čovjeka koji je moja velika ljubav, i to pričanje o tome bio bi izraz nepoštovanja", smatra Nicole.

Ipak, ranije ovog mjeseca za magazin WHO glumica je priznala kako je udajom za slavnog glumca zapravo uspjela izbjeći seksualno zlostavljanje u Hollywoodu s kojim se se njene brojne kolegice susrele.

"Ne znam kako kultura tako funkcionira i kako inače nismo zaštićeni, ali zanimljivo je da moć drugog čovjeka i vama osigurava poštovanje. A i nisam izlazila na zabave, a ni općenito. Uglavnom sam ostajala kod kuće, bila sam posvećena obitelji i djeci. Tako da sam ili radila ili bila kod kuće", priznala je Nicole u intervjuu.