Beyonce i Jay-Z bili su gosti na košarkaškoj utakmici na kojoj se dogodila "situacija" s Nicole Curran.

Snimka slavne Beyonce na Twitteru prošlog je četvrtka postala viralni hit.

Krah prijateljstva! Nekada su bili kao prst i nokat, no čini da je politika uplela prste među njih

Nekad je zarađivao kao diler, a sad je postao milijarder: On je prvi hip-hop glazbenik kojemu je to uspjelo!

Podsjetimo, Beyonce i njezin suprug Jay-Z prošle srijede uživali su u prvom redu košarkaške utakmice Golden State Warriorsa i Toronto Raptorsa.

Pored njih je sjedila Nicole Curran, supruga Joeja Lacoba, vlasnika Golden State Warriorsa, a čini se kako se Nicole posebno dobro slagala sa slavnim reperom, više nego s njegovom zanosnom suprugom koja je zbog reakcije na njihov razgovor postala pravi viralni hit.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 😎 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn