Nicolas Cage obojao je kosu u crveno, a zbog novog imidža rijetki su ga uspjeli prepoznati.

Holivudski glumac Nicolas Cage predstavio je svoj novi imidž, nakon što se odlučio za dramatičnu promjenu boje kose i pustiti bradicu, a tim je potezom ponovno sve uspio iznenaditi.

58-godišnji Nicolas obojio je svoje smeđe pramenove u jarko crvenkastu nijansu zbog čega ga obožavatelji u Las Vegasu umalo nisu ni uspjeli prepoznati na ulici. Jedan od njih podijelio je glumčevu najnoviju fotografiju na Twitteru.

"Ovo je Nic Cage s novom crvenom kosom... To je to, to je the Tweet", napisao je uz fotografiju.

Nicolas je navodno obojio kosu za novu ulogu nakon što je njegov posljednji film, "The Unbearable Weight of Massive Talent", postigao veliki uspjeh među obožavateljima i kritičarima.

U filmu glumi samog sebe i suočava se s financijskim problemima prije nego što pristane pojaviti se na rođendanskoj zabavi obožavatelja milijardera za milijun dolara. U filmu također glume Tiffany Haddish, Ike Barinholtz, Sharon Horgan, Neil Patrick Harris i Lily Mo Sheen, kći Kate Beckinsale i Michaela Sheena. Zanimljivo je da je sniman u Hrvatskoj, a na stranici Rotten Tomatoes je dobio rekordnih 100 posto pozitivnih recenzija nakon prvoga gledanja.

