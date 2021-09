Nicky Hilton rijetko se eksponira medijima, no to ne znači da ju fotografi redovito ne prate u stopu gdje god da krene.

Modna dizajnerica i poduzetnica Nicky Hilton (37) čitav svoj život živi u sjeni svoje slavne sestre Paris, no iako se na to već navikla, još nije navikla na činjenicu da ju fotografi uvijek prate u stopu. Ovih dana se u New Yorku pojavila u ležernom izdanju, a svi su odmah primijetili da na licu nema trunke šminke što ona nije ni skrivala.

Nicky je na sebi imala bijelu ležernu haljinicu, bijele tenisice te je kosu svezala u rep. Užurbano je šetala ulicama New Yorka dok je telefonirala, a na pažnju fotografa nije se obazirala.

Poduzetnica inače vodi miran obiteljski život i od 2015. godine je u braku s Jamesom Rotschieldom (36) koji potječe iz bogate, poznate obitelji Rothschield. Skupa su od 2011. te imaju kćeri Teddy (3) i Lily-Grace (5), a upoznali su se na svadbi Petre Ecclestone i sada već njezina bivšeg muža Jamesa Stunta.

Zaručili su se u kolovozu 2014., a vjenčali 10. srpnja 2015. u Londonu u Kensington Palace Gardens. Hilton je plijenila pažnju svojom vjenčanicom od 77.000 dolara brenda Valentino Haute Couture. Sestra Paris bila joj je djeveruša, a par je bio na medenom mjesecu u Bocvani.

Nicky iza sebe ima još jedan brak i to s poduzetnikom Toddom Meisterom. Njihov brak je na kraju poništen. Naime, bogata nasljednica i Todd prijatelji su iz djetinjstva i vjenčali su se 15. kolovoza 2004. u 2:30 ujutro u Las Vegasu. Brak je poništen tri mjeseca kasnije jer su rekli da se gotovo nikada ne vide pošto često poslovno putuju i istaknuli su da je vjenčanje bilo iz hira.