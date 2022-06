Drugi dan INmusic festivala obilježio je koncert headlinera festivala i miljenika zagrebačke publike Nicka Cavea i Bad Seedsa, koji su pred tisućama posjetitelja izveli emotivan izbor poznatih i manje izvođenih pjesama.

U nešto više od dva sata nastupa, Cave i njegov bend su pred festivalskom publikom izveli kombinaciju najvećih hitova poput - Into my arms, koju je publika s Caveom otpjevala uglas, te Red right hand, ali i rjeđe izvođene pjesme poput Vortex.

U intimnoj atmosferi, tisuće u publici pratili su australskog kantautora i njegov bend kroz neumoran repertoar emotivnih, mračnih i ljubavnih pjesama.

Cave je održavao blizak kontakt s publikom iz prvih redova. U sredini koncerta na klaviru je odsvirao i otpjevao tri intimne pjesme, Bright horses, I need you i Waiting for you, uz pomoć starog suradnika Warrena Ellisa.

Cave je posjetio Zagreb u sklopu prve turneje nakon četiri godine, i svega nekoliko mjeseci nakon što je izgubio i drugog sina.

Uoči glavnog koncerta večeri, publiku je na glavnoj pozornici zagrijao britanski post punk trio White Lies koji su nešto više od sat vremena svirke, za kraj odsvirali jednu od svojih najpoznatijih pjesama Bigger than us.

Domaći zagrebački bend Porto Morto unio je dozu optimizma izvodeći publici dobro poznate pjesme Vrijeme je za čilanje, Hodaj. Sedmeročlani bend u zabavnom i kostimiranom izdanju razveselio je publiku svojom mješavinom indie elektronike i art rocka.

Koncert malijskog dvojca Amadou & Mariam obogatio je program drugog dana festivala snažnim afričkim ritmovima, koje su izveli održavajući rasplesanu atmosferu u publici.

Festivalsku publiku tijekom dana su zagrijavali koncerti bendova Freaktion, Tus Nua i Rebel Star, Neon Wife, Šumski.

Trećeg, pretposljednjeg dana jubilarnog 15. izdanja festivala na Otoku hrvatske mladeži nastupaju američki alernativni metal bend Deftones, gipsy punk sastav Gogol Bordello, engleski rock duo Royal Blood i drugi.

