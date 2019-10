Kako bi se malo opustili i zabavili s obzirom na napetu situaciju, Isabella je zaplesala trbušni ples, a Josip ju je pratio na bubnjevima.

Nakon žestoke svađe Isabelle i Patricije, negativno raspoloženje među Josipovim djevojkama ne jenjava. Mama Suzana pokušala je pomiriti djevojke odvevši ih u muzej paške čipke i solanu, no ni to, čini se, nije uspjelo.

Kasnije, kako bi se opustili i zabavili Isabella je zaplesala trbušni ples, a Josip ju je pratio na bubnjevima.

''Sretan sam vidjeti curu s jako puno pouzdanja i napokon da netko meni ugodi!“ oduševljen je bio Josip, no isto tako primijetio je i što se događa sa strane.

''Vidim tamo Patricia stoji iza nje i zabija joj noževe u leđa, nije dobro.“ komentirao je Patricijino konstanto izrugivanje Isabelli za vrijeme njezina plesa. „To je ljubomora napravila, nije se mogla suzdržati“, kazala je mama Suzana Josipu.

Sljedeće jutro Isabella je dočekala u suzama, a vidjevši ju tako slomljenu, mama Suzana pokušala joj je dati riječi utjehe. ''Nisam mislila da će me ono jučer baš tako potresti. Nestala je ona pozitiva iz mene. Jednostavno me lome emocije. Najgore je to što mi ide zabiti nož u leđa osoba kojoj sam vjerovala“, priznala je Isabella te zaključila: ''Sve sam nekako bliža svojoj finalnoj odluci, ali čini mi se da ću ja lagano napustiti ovo ljubavno gnijezdo!“ Kako Matej ima malo problema s komunikacijom s djevojkama koje mu zamjeraju da im se ne otvara, odlučio je organizirati filmsku večer, a na filmskom repertoaru bio je film – 50 nijansi mračniji.

''To je film koji opisuje neki moj karakter, moj život“, otkrio je Matej te ostavio djevojke u čudu. „Možda je Matej htio poručiti da on voli bičeve, vezivanje i svakakve neke igrice iz seks shopa“, komentirala je Korina, a Maja je dodala: „Malo me to intrigira.“ Međutim, ni film Mateju ni pomogao da pospješi svoju komunikaciju s djevojkama. Korina pak smatra da je Matej jako nezadovoljan sam sa sobom.

''Nisam sigurna može li Matej reći volim te, kontradiktoran je dosta i drži tu distancu da ne ulazi u za njega tako teške teme kao što je ljubav. Dosta iz njega zrači to nezadovoljstvo. Ljut je uvijek i zamišljen, kao da nije prisutan.“ kazala je. Marijana je zaključila da Matej nije emotivno izgrađena osoba, dok je Maja komentirala: „Mislim da ne zna što je ljubav. Čini mi se da je više sklon avanturama i usputnim vezama.“

S njihovim komentarima složio bi se i sam Matej koji priznaje kako sa životom nije pretjerano zadovoljan. „Nemam ništa iza sebe, niti ljubav, niti vezu, niti išta. Rekao sam da ću se do 30. još boriti, a onda ću pustiti sve neka ide kako ide. Nema smisla boriti se za nešto ako godine prošle“, priznao je, a hoće li uspjeti pronaći ljubav u showu, ostaje nam za vidjeti.