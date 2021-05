Glazbenici i voditelji uvježbavaju se za polufinala i finale Eurosonga, no kad dođe veliki trenutak i prijenos uživo svejedno se potkradu neke nezgode.

Glazbenici se pripremaju za predstavljanje svoje zemlje na Eurosongu i imaju nekoliko proba kao i voditelji tog prestižnog natjecanja, no unatoč tome znaju im se potkrasti neke greške.

Ponekad se dogode i iznenađenja koje nitko nije mogao predvidjeti.

Lill Lindfors

Gledatelji koji prate Euroviziju od njezinih početaka sigurno se sjećaju i situacije sa švedskom voditeljicom Lili Lindfors iz 1985. Lili je hodala iz backstagea prema pozornici kad joj je otpao donji dio haljine i ostala je u gaćicama i gornjem dijelu. Rijetko tko nije ostao u šoku.

No onda je Lindfors spustila sa svojih ramena tkaninu i pokrila opet cijelo tijelo te pokazala da je sve to bilo osmišljeno. Unatoč tome to je bio trenutak koji je isprva izazvao veliku neugodnost kod publike.

Daniel Diges

Španjolski predstavnik Daniel Diges koji je 2010. u Oslu nastupao s pjesmom "Algo Pequeñito" zasigurno nije očekivao ovakvo iznenađenje na pozornici.

Glazbeniku je usred izvedbe na pozornicu upao iz publike Jimmy Jump koji je već poznat po ovakvim ometanjima natjecatelja. Jimmy se uključio u koreografiju plesača, mahao rukama, a maknuo se tek kada je počeo bježati od zaštitara.

Jade Ewen

Jade Ewen se 2009. na Euroviziji malo previše zanijela dok je pjevala pjesmu "It's My Time". Naime, pjevačica se skroz približila violinistu koji je zbog toga udario laktom u njezin mikrofon kojim se ona umalo udarila u usta.

Jade je ostala profesionalna pa nije pokazala da je uopće ovo nezgodu primijetila i nastavila je pjevati. Mnogi su smatrali tada da je Ewen trebala više pažnje posvetiti Andrewu Lloydu Weberu, poznatom skladatelju s Broadwayja koji je svirao glasovir tijekom njezinog nastupa.

Antonia i Encarnación Salazar

Sestre Antonia i Encarnación Salazar su se u problemu našle na Euroviziji 1990. koja se održavala u Zagrebu. Španjolski dvojac, koji čini glazbenu skupinu Azúcar Moreno, iznenadio se kad im se matrica nije uključila u pravom trenutku. Zbog toga su one, bend i dirigent bili neusklađeni i zbunjene sestre su otišle s pozornice.

No nekoliko sekundi kasnije su ponovno započele svoj nastup. To im nije puno naštetilo jer su na kraju osvojile peto mjesto.

Dana International

Dana International je 1999. u Jeruzalemu u nenatjecateljskom dijelu pjevala pjesmu "Free" Stevieja Wondera, a dodjeljivala je i trofej pobjednici Šveđanki Charlotte Nilsson. Nezgoda se dogodila kada je Dana krenula uručiti nagradu Charlotte i pala je na pozornicu zbog težine statue.

Bila je to neugodna situacija, no pjevačica je uz pomoć drugih ustala na noge i nasmijala se svemu.