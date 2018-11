Slavni autor Marvel stripova, producent i glumac Stan Lee ljubav života pronašao je u Joan.

Slavni autor Marvel stripova, producent i glumac Stan Lee preminuo je jučer u 96. godini života.

Posljednjih nekoliko godina bolovao je od nekoliko bolesti, a najviše problema imao je s plućima i vidom. Osnivač je američke serije stripova Marvel Comics, a prvi objavljeni strip bio im je "Fantastična četvorka". Uz to stvorio je jedne od najpopularnijih stripova i filmskih junaka svih vremena poput "Spidermana", "Hulka", "Thora", "X-Mana", "Iron Mana", "Crne pantere" i "Osvetnika".

U svim Marvelovim filmovima ostvario je kraća pojavljivanja kao ikona strip kulture, a posljednju je ulogu ostvario u filmu "Venom" koji trenutno igra u kinima. A osim njegove bogate karijere, zanimljiv je bio i njegov privatni život koji je obilježila jedna posebna žena.

Njezino ime je Joan, a Stanu je supruga bila 69 godina. Ljubav njegovog života preminula je 2017. godine od posljedica moždanog udara, a tada se njegovo zdravstveno stanje i počelo pogoršavati. Par se upoznao u New Yorku 1947. godine tako što je Stan trebao odvesti jednu drugu djevojku na ručak koju mu je smjestio rođak, no vrata je otvorila druga - Joan. Kako je sam često isticao u intervjuima, Joan je bila savršena djevojka kakvu je često crtao cijeli svoj život. Za Betty ga više nije bilo briga, jer se u suprugu zaljubio na prvi pogled, iako je u to vrijeme već bio poznat kao veliki obožavatelj žena.

Izašli su na ručak, no postojao je jedan veliki problem. Njegova djevojka iz snova tada je bila u nesretnom braku s jednim vojnikom kojeg je poznavala svega 24 sata prije udaje. "U nekim stvarima bio ke to odličan brak, no nakon što smo živjeli zajedno godinu dana shvatila sam koliko je dosadan", jednom je prilikom izjavila fatalna Joan koju je Stan zaprosio nakon svega 2 tjedna veze, no prvo je trebalo riješiti razvod. Par se vjenčao sat vremena nakon što se ona razvela, a ostao zajedno do njezine smrti.

U 70 godinu dugom braku par je dobio dvije kćeri, Joan Celiu i Jan Lee koja je preminula svega nekoliko dana nakon rođenja. Supruga mu je pomogla da kreira brojne junake, no Lee je u jednom intervjuu priznao kako ga je u početku bilo sram time baviti. "Drugi su ljudi bili liječnici i gradili mostove, a ja sam izrađivao stripove. Onda sam počeo shvaćati da je zabava jedna od najvažnijih stvari u životu. Ako možeš zabaviti ljudi, činiš dobru stvar."

"Moja supruga i ja smo vrlo bliski, no nisam siguran je li pročitala ijednu priču koju sam napisao. Ona ne voli stripove, ali voli uređivati naš dom. Ona je savršena žena, jer najviše vremena provodim upravo pišući kod kuće, a ona se uvijek zabavi uređivanjem kuće. Stalno nešto radi po njoj, naš dom je njezina igračka. Ipak, svaku večer zajedno večeramo i gledamo televiziju. Nekada se i posvađamo oko toga što ćemo gledati, no brzo sve riješimo."

Bila je to jedna prelijepa ljubavna priča koja neće biti tek tako zaboravljena...