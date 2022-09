Nevio Marasović za DNEVNIK.HR otkrio je što za njega znači biti članom žirija na polufinalnom ocjenjivanju jedne kategorije prestižne Međunarodne nagrade Emmy, a ispričao nam je i sve o prijateljstvu s Jankom Popovićem Volarićem.

Naš poznati redatelj i scenarist Nevio Marasović odabran je kao član žirija na polufinalnom ocjenjivanju jedne kategorije prestižne Međunarodne nagrade Emmy na eventu koji su u Dubrovniku organizirali United media i Nova TV.

"Poziv u žiri Emmyja mi je velika čast i svojevrsna potvrda prepoznavanja mojeg profesionalnog rada", kazao je Nevio za DNEVNIK.HR.

"Bio sam ugodno iznenađen pozivom i veseo kada sam shvatio da sam slobodan točno na datume kada se žiriranje održava", dodao je.

I sami je osvojio brojne nagrade za svoj rad, a evo ne koje je najponosniji.

"Grand prix za film 'Vis-A-Vis' na SEEfest filmskom festivalu u Los Angelesu jer je nagradu filmu dodijelio pisac Bret Easton Ellis čiji sam veliki fan", pohvalio se.

U tom, ali i u još dva od sveukupno četiri Neviova filma glumi Janko Popović Volarić, pa nas je zanimalo čime ga se naš glumac toliko dojmio i planira li i u budućnosti surađivati s njim.

"Film 'Vis-A-Vis' je nastao slučajno kao posljedica rada na filmu Comic Sans u kojem je Janko kasnije glumio glavnu ulogu. Snimili smo film o glumcu i redatelju koji rade na filmu i preko toga postali najbolji prijatelji. Osim što je odličan glumac, upravo činjenica da smo najbolji prijatelji je rezultirala time da volimo raditi zajedno. Upravo smo završili snimanje novog filma naziva 'Šlager' ('This is not a love song') koji smo sami napisali i producirali", otkrio nam je.

S Jankom se prošle godine odvažio i na bicikliranje od Zagreba do Splita, a kaže da ga je upravo on na to i motivirao.

"Radim te duge ture biciklom još od srednje škole, nekad sam, a nekad u društvu. I prije deset godina sam odradio Zagreb-Split s Jankom i zarazio time i njega, tako da planiramo ta putovanja raditi i u budućnost. To nam dođe kao odmor za mozak i tijelo i doslovan bijeg od uobičajenog života", kaže.

A s kim još voli surađivati?

"Radio sam stvarno sa velikim brojem vrhunskih glumaca, što hrvatskih što stranih, tako da ne bi nikoga poimenice spominjao jer je popis prevelik, a ako nekoga izostavim mogao bi se opravdano uvrijediti", ističe i dodaje: "Jako loših suradnja ili traumatičnih suradnja na sreću baš i nisam imao!"

Nevio je sa samo 12 godina počeo pisati oglase za tvrtku svoje mame, a evo kada je odlučio čime se želi baviti u životu.

"Pisao sam kazališne predstave od sedme godine, a pritom sam se bavio fotografijom i slikanjem, pa su se svi moji dječji hobiji logično spojili u posao redatelja. Moja majka je sredinom devedesetih imala reklamnu agenciju, pa mi je bio gušt davati ideje za slogane ili za reklame. Preko nje sam i ušao u svijet reklama koje radi i dan danas, a mama je već dugi niz godina u zasluženoj penziji!" govori.

Na kraju nam je otkrio što publika može uskoro očekivati od njega.

"Prije tri godine sam snimio film 'Pamtim samo sretne dane' ('Good times, bad times') s legendarnim slovenskim glumcem Radkom Poličem u glavnoj ulozi. Film će izaći tek ove zime jer je covid pandemija odgodila njegov izlazak za čak dvije godine. Ove zime sam snimio s Jankom taj novi dugi film 'Šlager', tako da me čekaju uzbudljive tri godine filmskih premijera i festivala!" pohvalio se.