Survivor Hrvatska dobio je prvu žensku pobjednicu showa – Nevenu Blanušu. U uzbudljivom finalu koje se napeto gledalo do samog kraja Nevena je pobijedila Gorana Špaletu i tako postala prva žena na ovim prostorima koja je odnijela pobjedu u ovom izazovnom showu. Svoje emocije te što joj je dalo snagu da dođe do samog kraja Nevena je podijelila i s nama u razgovoru odmah po povratku u Lijepu Našu.

„Nitko tko nije unutra i ne prođe takve situacije ne može zapravo cijeniti koliko to može biti teško, koliko to može biti u nekim trenucima preemotivno i koliko se ljudi unutra povežu da ne mogu jedni protiv drugih, ali u krajnjem slučaju, sve je to igra i svatko mora protiv svakoga“, rekla je Nevena.

Iako je u sami show ušla naknadno, drugi kandidati dočekali su je širom otvorenih ruku. Nevena je tako od samog početka na otoku davala sto posto sebe kako bi pridonijela pobjedama plavog tima, no bila je svjesna da će je, kada su u pitanju nominacije, drugi nominirati.

„Ja sam znala da ću ući pod etiketom 'jedna od zadnjih', pa sam i računala da će tako biti prilikom nominacija. Spletom okolnosti dogodila se situacija da sam ja stvarno davala sve od sebe u individualnim igrama i osvajala imunitete te sam se tako zaštitila“, objasnila je Nevena i dodala: „Iako ne mogu izdvojiti niti jedan trenutak kao najgori, mogu izdvojiti situacije u kojima sam bila nominirana, a nisam trebala biti. Ni u jednom trenutku nisam to zamjerila, dapače, mene je to osobno izgradilo. Ja sam na to u tom trenu gledala kao na trening za ići što dalje i evo, sad sam tu gdje jesam. Pobijedila.“

I dok loše trenutke može nabrojati na prste jedne ruke, onih najboljih bilo je pregršt. No, ako bi trebala izdvojiti jedan, onda je to trenutak u kojem je pobijedila. Njezinu slatku pobjedu mogli smo pratiti jučer, no oni koji su je propustili mogu je pogledati u sklopu EON TV paketa koji omogućuje gledanje TV sadržaja do tjedan dana unazad. Tako ćemo ponovo moći proživjeti trenutke velike završnice, ali i uživati u nekim ranijim epizodama.

Nevena Blanuša (Foto: Nova Studio)

„Pobjeda u samom finalu mi je najslađa iako stvarno i dalje stojim pri tome da Goran zaslužuje tu pobjedu jednako kao i ja. Košarka mi nikako ne ide. To su svi vidjeli, to sam i ja vidjela, to sam znala, ali evo, taj zadnji pogodak koji sam dala bio je najbolji trenutak dosad.“

Upravo bi Gorana ona voljela vidjeti na mjestu pobjednika da ga nije uzela ona.

„Dečko je pokazao jako puno, trudio se jako puno, išao je sa mnom u zadnje igre, donosio je zadnje poene. Stvarno vjerujem da je psihički i fizički bio jaka karika. Iako ga nisam u showu navodila kao svoju opciju za pobjednika, voljela bih njega vidjeti kao pobjednika da to nisam bila ja“, rekla je Nevena.

Kako je Survivor show koji testira granice ljudske volje i želje za preživljavanjem, ta izoliranost od vanjskog svijeta i svojih bližnjih često je na kušnju stavljala čak i one psihički najjače. S tim su se izazovom kandidati svakodnevno morali boriti. Srećom, plavi je tim u jednoj od igara osvojio videopoziv s obitelji i prijateljima, što je svima bila velika podrška za dalje.

Nevena Blanuša (Foto: Nova Studio)

„Meni je najdraža nagrada bila videopoziv s nećakinjama. Da se on nije dogodio u trenu kada je meni trebalo najviše snage, vjerujem da ne bih došla do finala. One su mi dale najviše snage da dođem do finala i da pobijedim.“

Svi su kandidati u Survivor ušli s određenim razlogom, a kako je svatko dobar u nečemu, teško je izdvojiti nekoga kao najslabiju kariku. Međutim, u trenutku nominacija kandidati su morali učiniti tešku odluku i odabrati jednog koji bi prema njihovu mišljenju trebao show napustiti. Upravo su to za njih bili najteži trenuci, a s time se složila i Nevena, koja si ne može oprostiti Rokov izlazak.

„Izlazak Roka mi je najteže emotivno pao. Drago mi je da je izašao samo zato što je bio ozlijeđen i što je to bilo za njegovo dobro. Niti jedan drugi razlog mene ne bi doveo u situaciju da ikad više nominiram Roka. On je meni jako drag. On je prepozitivna osoba koja je ulijevala pozitivnu energiju u cijeli tim.“

Iako se mnogi čude kako su kandidati Survivora izdržali na otoku bez interneta i mobitela, koji su za mnoge poput produžene ruke, u trenucima izolacije materijalne stvari nisu bile prvo što je kandidatima počelo nedostajati.

„Iz stvarnog života su mi falili samo ljudi i sama činjenica da ne znam što se događa vani. Nije mi nedostajao mobitel, nisu mi nedostajale društvene mreže, a teški sam ovisnik o društvenim mrežama. Ništa mi od toga nije falilo. Sve bih to zamijenila samo za jedan poziv da čujem da su svi dobro i mogla bih nastaviti još dva mjeseca u Survivoru“, zaključila je Nevena.

Možda je najuzbudljiviji show u Hrvatskoj došao svome kraju, no mi u njemu i dalje možemo uživati pregledavajući stare epizode putem EON TV-a i tako se prisjetiti svih smiješnih, emotivnih i dramatičnih situacija koje su nas držale prikovane za male ekrane.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Telemach po najvišim profesionalnim standardima.