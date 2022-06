Ovogodišnja pobjednica ''Survivora'' je Nevena Blanuša, a za In magazin je otkrila kako je izgledao njezin put u showu te s gledateljima podijelila dojmove nakon velike pobjede!

Ovogodišnja pobjednica ''Survivora'' je Nevena Blanuša, a gledateljima In magazina otkrila je svoje dojmove nakon velike pobjede u finalu.

''Meni je ovo stvarno bio san od malena, gledala sam, navijala sam za te ljude i maštala kako se po tim poligonima prolazi. Dobila sam priliku života da to i proživim'', rekla je Nevena.

''Nisam vjerovala u pobjedu, ali sam vjerovala u svoju sposobnost'', a u finalu je pobijedila jednog od najboljih članova plavog tima – Gorana.

''Bilo je jako napeto i nisam vjerovala da me dijeli samo jedan bod od titule jedine preživjele! Ja dok sad to pričam još uvijek ne vjerujem da se to dogodilo'' rekla je.

Kroz ''Survivor'' je prošla bez ikakvih kalkulacija i rekla je da ne želi igrati prljave igre.

''Ljudi koji me znaju, znaju da sam to bila prava ja i rekla sam u trenu kad sam ulazila ako vidim da moram taktizirati i igrati igru na prljav način da odmah želim van'' ponosno je zaključila Nevena.

Bilo je mnogo situacija u kojima je željela otići kući, a najveći problem joj je bio nedostatak hrane zbog kojeg je izgubila čak deset kilograma.

''Ja sam toliko sretna sama sa sobom i volim samu sebe i to mi je stvarno trebalo. Prije sam se stalno sređivala i imala potrebu srediti se i izaći van'' potvrdivši da je promijenila sliku o sebi.

Najemotivniji trenutak u showu je bio videopoziv s nećakinjama nakon kojeg je dobila snagu za pobjedu.

Najviše ju vesele iskreni komentari djece, a upravo će svoju nagradu jednim dijelom donirati u humanitarne svrhe.

Što je još rekla i kako je izgledao povratak kući pogledajte u prilogu.

