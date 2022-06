Neven Ciganović pojavio se na crvenom tepihu Story Hall of Famea u vrlo neobičnoj kombinaciji i zbog jednog detalja privukao svu pažnju.

Modni stilist Neven Ciganović izazvao je pravu pomutnju na crvenom tepihu Story of Famea, a jednim detaljem je posebno privukao pozornost.

Naime, odjenuo je prozirni bodi koji je otkrivao Nevenove bradavice, no on se ipak pobrinuo da to ne bude tako pa ih je sakrio kožnom tkaninom u obliku slova x s metalnim detaljima.

Stajling je upotpunio sjajnim srebrnim blejzerom koji je na džepu imao detalj velike crne ruže, ali i blještavim crnim hlačama. Također, šminkom je naglasio svoje nebesko plave oči, a bronzerom je istaknuo obraze.

Neven je već puno puta išao pod nož, a pazi i na svoju formu, koju održava redovitim vježbanjem.

