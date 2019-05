Margot Robbie je sve do nedavno dijelila dom s šestero različitih cimera u Južnom Londonu i živjela daleko od blještavila Hollywooda.

Sve oči Hollywooda posljednjih nekoliko dana usmjerene su na samo jednu zvijezdu, čije ime glasi Margot Robbie. Ova talentirana i uspješna glumica ne samo da iza sebe ima već nominaciju za Oscara, može se pohvaliti jednom od najbrže rastućih karijera te je san najglamuroznijih snova brojnih redatelja.

Margot je bila jedna od glavnih zvijezda prestižnog Filmskog festivala u Cannesu gdje se pojavila na promociji filma "Once Upon A Time In Hollywooda" redatelja Quentina Tarantina u kojem glumi uz Leonarda DiCaprija i Brada Pitta.

No nije sve oduvijek bilo tako u životu 28-godišnje ljepotice. Možda su najbolji dokaz tome njezine fotografije iz ne tako prošlih dana, na kojima je možda čak neki obožavatelji ne bi isprva prepoznali i koje odaju kako je živjela jednostavnim životom djevojke iz susjedstva, daleko od holivudskog glamura i blještavila.

Samo tri godine prije nego je dobila ulogu Sharon Tate, najpoznatije žrtve masovnog ubojice Charlesa Mansona u Tarantinovu filmu, Margot je još uvijek živjela u skučenoj kući u Južnom Londonu, zajedno sa sedmero ljudi koji su dijelili četiri spavaonice.

Navedena kuća poznata i pod nazivom "The Manor" kojeg su joj dodijelili njezini stanari, poznata je kao mjesto žestokog partijanja i konzumiranju alkohola i blizini lokalnih noćnih klubova. Upravo tu je Margot započela vezu s današnjim suprugom, redateljem Tomom Ackerleyom, a jednom je prilikom izjavila da su joj to bile najbolje godine života, prenosi Daily Mail.

Kuća je dana u najam početkom 2014. godine, kratko nakon što je prikazana premijera filma "The Wolf Of Wall Street", koji joj je zapravo donio svjetsku slavu, i priliku da prvi put glumi s Leonardom DiCaprijem.

Margot koja je rođena u Australiji, londonsku premijeru filma Martina Scorcesea iskoristila je za ponovni susret s britanskim kolegama, s kojima je snimila ratnu dramu "Suite Francaise". Nakon nekoliko dana intenzivnog druženja iz ponovnog susreta starih prijatelja rodila se ideja kako bi svi zajedno trebali živjeti i zabavljati se kao nekada. Iako je Margot u to vrijeme već postala planetarno popularna i dalje je živjela s kovčezima u rukama i putovala sa snimanja filmova na dodjele nagrada, različite ceremonije i premijere. Stoga joj se ideja življenja na jednom mjestu poprilično svidjela.

Tri dana kasnije, društvo je potpisalo ugovor o najmu skromne kuće, odabrane da bude pristupačna čak i najmanje plaćenoj osobi, iako je imovina same Margot u to vrijeme iznosila nekoliko milijuna funti.



Čini se kako je to bila ispravna odluka jer je u to vrijeme upoznala današnjeg supruga Toma, koji je na snimanju filma "Suite Francaise" radio kao asistent redatelja. Svoju romansu na početku tajili jer nisu htjeli remetiti odnose i dinamiku društva.

Sudeći prema fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, bilo je to burno razdoblje za slavnu glumicu ali i potpuno drugačije od današnjih standarda i uvjeta u kojima živi.

Naime, Margot i Tom posljednje dvije godine žive u vili u Los Angelesu s 4 spavaće sobe, vrijednoj 2,1 milijuna funti. No uz svu svoju slavu, Margot je oduvijek uživala u opuštenom, razigranom i neopterećenom pristupu životu.

Odrasla je kao treće od četvero djece na farmi voća u rodnom Queenslandu u Australiji, odgajana od strane stroge i samohrane majke Sarie Kessler, koju glumica danas opisuje kao nevjerojatnu majku. Sarie je svojoj djeci od malih nogu htjela usaditi naviku napornog i vrijednog rada, pa je Margot sa svojih 16 godina radila već tri posla - bila je čistačica, radila je u jednom poznatom lancu brze hrane i asistentica u trgovini surferske opreme.

Dom je napustila kako bi započela glumačku karijeru u Melbourneu, a prvu ulogu dobila je u australskoj sapunici "Neighbours". Upravo je taj show lansirao brojna imena na zvjezdano nebo poput onog pjevačice Kylie Minogue te glumaca Russella Crowea i Guya Pearcea. Nakon što je na setu sapunice provela tri godine, odlučila se za korak više i okušati sreću u dalekom Los Angelesu.

Ušteđeni novac odlučila je uložiti u satove glume i satove govora bez australskog dijalekta. A danas vidimo kako joj se to ulaganje u samu sebe itekako isplatilo.

2012. godine dobila je ulogu u televizijskoj seriji "Pan Am" ali ulogom u već spomenutom filmu "The Wolf Of Wall Street" iz 2013. godine privukla je svu pažnju Hollywooda. Dvije godine kasnije pojavila se u hit filmu "The Legend Of Tarzan", uz kolegu Alexandera Skarsgarda, koji je na kino blagajnama diljem svijeta zaradio 140 milijuna dolara. To je zapravo bila prava prekretnica Margotine karijere dok je još uvijek stanovala u Južnom Londonu s prijateljima.

"Živjela je u u kući s šest različitih ljudi, vikendom bi putovala u Amsterdam i spavala u hostelima, družila se s Kanađanima na proputovanju ili bi se otputila na neki od glazbenih festivala na sjeveru Engleske i spavala u šatoru. Uopće nije razmažena", prisjetio se Skarsgard jednom prilikom.

Čini se da je Margot kao takva bila pravo holivudsko osvježenje, poznata po odbijanju ispunjavnja uvjeta za razne uloge, poput primjerice mršavljenja navodeći kao razlog osobne i sebične razloge.

Cijelo vrijeme bila je odlučna i nije htjela odustati od svog omiljenog hobija - ispijanja piva zajedno sa svojim cimerima.

"Ponašala sam se poput zločeste školarke. Bilo je to prvo preseljenje u London i htjela sam posjetiti svaku pivnicu", izjavila je za Vanity Fair.

U jednom od intervjua izjavila je i kako joj je važno da mjesto na kojem živi bude jednostavno i udobno jer se inače ne bi mogla opustiti.

"U Claphamu sam se uvijek osjećala skromno, u smislu da sam mogla biti ono što jesam, i to je savršeno. I volim živjeti s mnogo ljudi, to me podsjeća na kuću u kojoj sam odrasla. Smiješno mi je što uvijek mislim da želim privatnost, jer nikad nisam sama. Ali kad sam sama, mrzim to. Nakon pet minuta nalazim ljude s kojima se mogu družiti", priznala je Margot.

Zarađenim novcem nikada se nije opterećivala što je i sama priznala ali i dokazala u nekoliko navrata.

"Čini mi se ludim trošiti ogromne količine novca na stvari koje vam nisu potrebne. Da radim kao konobarica vjerojatno bih živjela ovako kako danas živim. Zalazila bih u iste klubove, živjela u istoj kući s istim cimerima, družila se s istim ljudima. Štedljiva sam osoba", izjavila je Margot čija se imovina danas procjenjuje na 12 milijuna funti.

Ipak nakon vjenčanja s Tomom, odlučila je kako je vrijeme da započnu sami živjeti te su se nakon nekog vremena provedenog u Zapadnom Londonu, preselili u Ameriku gdje danas niže uspjeh za uspjehom.