Potaknuta potresnim ispovijestima kolegica o seksualnom, psihičkom i fizičkom maltretiranju, Nera Stipičević otkrila je da je i sama doživjela zlostavljanje na poslu.

Nakon što je Beogradska glumica Milena Radulović (26) prijavila da ju je redatelj i profesor gluma Miroslav Mika Aleksić (68) silovao kada je imala samo 17 godina, cijela regija digla se na noge. S mnoštvom anonimnih svjedočanstava o seksualnom, psihičkom i fizičkom zlostavljanju počele su izlaziti glumice iz BiH, Srbije, ali i Hrvatske, a na Facebooku je pokrenuta grupa "Nisam tražila".

Cijelu priču oko razotkrivanja zlostavljanja podupire i glumica Nera Stipičević (38) jer je slučaj izašao u javnost, a to ju je potaknulo i da sama progovori o psihičkom zlostavljanju koje je doživjela na poslu.

"Na poslu sam doživjela mobbing i to je bilo strašno do te mjere da mi se svakog dana prije odlaska na posao povraćalo, a kako su stalno vikali na mene, znala sam se tresti cijeli dan. Maltretiranje se odnosilo i na šikaniranje koje je vrsta zlostavljanja i na davanje do znanja da sam manje vrijedna. Ukoliko baš sada ne alarmiramo i sebe i druge, bit će nam teže progovoriti o maltretiranju", otkrila je Nera za Slobodnu Dalmaciju. Dodala je i da je bila u strahu za svoje biće, a ne za egzistenciju, no nije otkrila gdje je iskusila maltretiranje ni kada.

"Manipulatori su ljudi koji svoje frustracije liječe na drugima, a maltretirani ljudi ne progovaraju jer nemaju vjere u sustav. Žao mi je zbog cijele situacije koja se dogodila s beogradskom glumicom i svim ostalim ženama, ali istina mora izaći na vidjelo jer koliko boli, toliko i čisti i oslobađa", poručila je.

"Sada je vrijeme da svatko tko je bio maltretiran izađe u javnost sa svojom pričom. Stvari se moraju mijenjati i konačno je došlo vrijeme da kažemo stop maltretiranju i mobingu", zaključila je glumica.

Inače, Nera je karijeru započela kao pjevačica, a proslavila se 2003. godine u showu Nove TV "Story Super Nova Music Talents". Nakon showa se još kratko bavila glazbom te je 2004. godine izbacila album s kojeg je najpoznatiji singl "Centar svita", a pjevanje je zatim zamijenila glumom. Magistrirala na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 2010. godine i od tada je odigrala brojne kazališne predstave, ostvarila je i nekoliko filmskih te televizijskih uloga, a okušala se i u sinkronizaciji.