Russell Crowe 2000. godine utjelovio je Gladijatora, dok je bio utreniran, dok se za ulogu u novom filmu ''Unhinged'' potpuno transformirao.

55-godišnji glumac trenutno je na setu novog filma "Unhinged" u New Orleansu.

Australca Russella Crowea bilo je doista teško prepoznati nakon što su fotografije s filmskog seta obišle svijet.

Nekad utrenirani "Gladijator" danas je daleko od tih dana, iako na fotografijama nosi odijelo kako bi izgledao deblje.

Glumca su fotoaparati uhvatili tijekom stanke na kojoj je otišao zapaliti cigaretu, a oskarovcu je kolegica u filmu glumica Caren Pistorius. Radnja ovog psihološkog trilera prati život žene koji će se pretvoriti u pakao nakon što na cesti potrubi krivom čovjeku, odnosno Russellu, koji će krenuti na nju i ljude bliske njoj.

Ovo nije prva zanimljiva transformacija slavnog glumca, nedavno je odlično utjelovio vlasnika Fox Newsa Rogera Ailesa u seriji "The Loudest Voice". Također, u nedavnom intervjuu otkrio je kako je odbio ulogu Aragorna u prvom nastavku "Gospodara prstenova", što bi mu donijelo zaradu od vrtoglavih 100 milijuna dolara.

No Russellov bankovni račun ne pati niti ovako.

Još bi manje patio da se glumac voli eksponirati i davati intervjue, no on od samih holivudskih početaka svoj privatni život krije kao zmija noge. Tako nedavno nije ni pokušao demantirati glasine o tome da je u vezi s glazbenom divom Celine Dion, dok se one same od sebe nisu stišale.

Podsjetimo, glumac se 2018. godine službeno razveo od supruge Danielle Spencer, s kojom je bio od 1989. godine, a od 2003. u braku. Par ima i dvoje djece.