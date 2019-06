Cynthiju Nixon proslavila je uloga u jednoj od najpopularnijih serija svih vremena, "Seks i grad".

Slavna glumica danas ima 53 godine te živi s obitelji u New Yorku.

Cynthiju Nixon proslavila je ulogu u jednoj od najpopularnijih serija svih vremena, "Seks i grad". Tada crvenokosa Cynthia u seriji je utjelovila uspješnu odvjetnicu Mirandu Hobbes, a gledali smo ju i u dva filmska nastavka.

Cynthia je od tada glumila u brojnim filmovima, serijama te na kazališnim daskama, a zatim je zaplivala i u političkim vodama te se čak kandidirala za guvernerku New Yorka 2018. godine, no nije postigla uspjeh.

A ono što javnost posebno zanima u vezi glumice jest i njezin zanimljiv privatni život. Naime, od 1988. do 2003. godine Nixon je bila u vezi s učiteljem Dannyjem Mozesom s kojim ima dvoje djece, a starije se deklariralo kao transrodno, što je glumica otkrila u ljeto 2018. godine.

Ipak, 2007. godine glumica je otkrila kako je u vezi sa ženom. "Ne osjećam da sam se promijenila. Cijeli sam život bila s muškarcima i nikada se do tadanisam zaljubila u ženu. Ipak, kad se jesam, nisam to smatrala čudnim. Ja sam samo žena koja se zaljubila u drugu ženu", rekla je tada, no 2012. deklarirala se kao biseksualka.

Sa suprugom Christine Marinoni glumica je u sretnoj vezi od 2004. godine, a zaruke su pale 2009. godine. 2012. godine održano je njihovo vjenčanje u New Yorku, i to godinu dana nakon što je Marinoni rodila njihovog sina Maxa Ellingtona.

A da je vrijeme odradilo svoje na licu slavne glumice, dokazale su nedavne paparazzo fotografije na kojima Cynthia izgleda neprepoznatljivo, a tome su pridonijele i grimase zbog žučne rasprave na telefonu. Glumica je izgledala i poprilično umorno, pa se čini kako samo ima loš period, baš poput običnih smrtnika.

