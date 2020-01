Ethan Suplee danas izgleda potpuno drugačije i živi novim načinom života.

Američki glumac Ethan Suplee svoju je karijeru započeo u seriji "Dječak upoznaje svijet", nakon čega smo ga gledali i u filmovi "American History X", "Remember the Titan", "John Q", a većina ga pamti iz popularne humoristične serije "My Name is Earl".

Ethan je bio prepoznatljiv lik po svojoj prekomjernoj kilaži, zahvaljujući kojoj je dobivao uloge dobrih likova, ponekad pomalo zbunjenih ali i one uloge zlikovca. No, danas taj 43-godišnji glumac izgleda posve drugačije i na prvi pogled ga je zaista teško prepoznati.

Izgubio je više od 80 kilograma, okrenuo se zdravoj prehrani i vježbanju u teretani, a pokrenuo je i vlastiti podcast o novom načinu svog života. Na profilu na Instagramu dijeli fotografije svog novog imidža i fotografije iz teretane, među kojima se zna naći i poneka stara iz vremena kada je težio gotovo 200 kilograma i time iznenaditi obožavatelje.

Danas se u medijima nalazi zahvaljući upravo nevjerojatnoj transformaciji, a iako se nadao kako će s vremenom dobiti više ponuda za nove uloge, to se nije dogodilo, a neki su mu redatelji čak i otkazali ugovore jer je navodno bio "premršav". Nadajmo se da će se to uskoro promijeniti i da ćemo brzo uživati u njegovom prepoznatljivom humoru.