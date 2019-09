Piše se nova sportska priča koja nas neće ostaviti ravnodušnima. Dok smo mi uživali u morskim radostima i odmoru, 24 mladića imala su malo drugačiju svakodnevnicu.

Zgodni vaterpolisti zagrebačke Mladosti posljednjih tjedana u teškom su režimu jednog od najboljih svjetskih kondicijskih trenera, osvajača zlatne olimpijske medalje - Pere Kuterovca. Ususret novoj sezoni Pero je pred ove kršne mladiće postavio nimalo lagan zadatak. No, složit ćete se, rezultat je izvrstan i oku ugodan.

U 36 dana, svaki je od ovih mladića preplivao 180 kilometara i podigao nevjerojatnih 15 tona utega.

„Cijelo ljeto smo također proveli u jakim treninzima, no radili smo male stanke kako bi igrači uzeli prijeko potreban odmor. Jedan tipičan dan vaterpolista Mladosti počinje s prvim treningom u teretani u 9 sati ujutro koji traje sat i trideset minuta. Nakon toga od 11 do 13 sati je trening u bazenu. Nakon toga je pauza te popodnevni trening od 17 do 19 sati, dva puna sata treninga u bazenu!“ – otkriva legendarni Pero Kuterovac i dodaje: „To je šest sati treninga dnevno. Velika je energetska potrošnja kad se bavite ovim sportom. Kako se bude približavalo Prvenstvo i utakmice, intenzitet treninga se smanjuje. Za sada je bitno proći pravu MALU torturu kako bi se izdržao tempo utakmica koje nas očekuju u novoj sezoni!“

Publika je prošle sezone itekako bodrila Žapce. Povratak u Ligu prvaka pravo je osvježenje na Savi, a u novoj nas sezoni koja počinje 21. rujna očekuju brojni noviteti. Prije prvog susreta s navijačima, Mladostaši su proveli čak 120 sati u bazenu, 45 sati u teretani te odigrali 10 pripremnih utakmica.

PR

„Očekivanja od nas u novoj sezoni prilično su velika. Došlo nam je dosta izvrsnih i vrhunskih igrača i od nas se očekuje da ove godine budemo što bolji. Za sada mogu reći da su svi dečki sjajni te da se novi igrači uigravaju odličnim tempom. Prvi sam ponudio pomoć novim dečkima kako bi se što prije i bezbrižnije prilagodili na Zagreb i način rada u klubu!“ – izjavio je Lovre Miloš.

Maskota Žabac spremna je za susret s publikom. Na bazenu traju posljednje pripreme kako bi publika u novoj sezoni u što boljim uvjetima pratila nova vaterpolo uzbuđenja. Jedan od miljenika zagrebačke publike svakako je povratnik u momčad Luka Bukić.

„Nedostajao mi je Zagreb. Ovo je moj dom, tu su mi obitelj i prijatelji. Zagrebačka publika u mom srcu ima posebno mjesto i jedva čekam naš ponovni susret. Ovih dana zaista naporno radimo kako bismo na radost svih postigli još bolje rezultate. Vjerujemo i u osvajanje novih titula!“ – izjavio je Luka Bukić.

HAVK Mladost prvu utakmicu na bazenu na Savi igra u subota, 21. rujna protiv splitskog Mornara. Ulaz na sve utakmice i u novoj sezoni je besplatan.