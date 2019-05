Neda Vekić nova je Kraljica Zagreba. Titulu prve pratilje ponijela je Nika Murtić, dok je druga pratilja Jana Tomljanović.

U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog sinoć je, već tradicionalno na Dan grada Zagreba, održano slavlje ljepote – izbor za ''Kraljicu Zagreba 2019''. Laskavu titulu ove godine odnijela je Neda Vekić.

Svojom karizmom i ljepotom u potpunosti je osvojila stručni žiri, među kojima su se ove godine našli saborski zastupnik Ljubo Jurčić, popularni dida Toni, prošlogodišnja pobjednica Anita Tepeš, vlasnik Iločkih podruma Juraj Mihaljević i mnogi drugi. Lentu, cvijeće i nagradu pobjednici je uručio gradonačelnik Milan Bandić i poželio joj sreću u daljnjim izazovima.

Među brojnim uzvanicima bila su prisutna i neka poznata lica, poput dviju kraljica majke i kćeri Danijele i Eme Gračan. Naime, Danijela je jedina Hrvatica koja se okitila titulom Kraljice Svijeta, dok je njezina kćerka prošle godine okrunjena za Kraljicu Hrvatske.

Uz novookrunjenu kraljicu, još je nekoliko djevojaka imalo razloga za slavlje. Titulu Prve princeze osvojila je Nika Murtić, titula Druge princeze pripala je Jani Tomljanović, dok je za Kraljicu fotogeničnosti izabrana Nika Murtić. Kraljica medija je Tena Tomljanović, Kraljica elegancije Josipa Pavić, a Kraljica osobnosti Antonela Šoljić.

U prepunoj dvorani finalistice su tijekom večeri prošetale u tri izdanja: prelijepim i raskošnim vjenčanicama, svečanim večernjim haljinama i izazovnim kupaćima kostimima. Mnogobrojna publika, osim u pogledu na ljepotice, uživala je u vrhunskom programu. Kroz svečanu noć odluke posjetitelje je vodio simpatičan dvojac Doris Pinčić Rogoznica i Mario Sedmak, dok su se za odličnu zabavu pobrinuli sjajna skupina Colonia i pjevač Boris Novković, kao i nagrađivane plesne skupine Megablast i Atomic Dance Factory.

Nakon izbora i proglašenja pobjednice, slavlje se nastavilo u NOME baru, gdje se novoizabrana Kraljica Zagreba Neda Bekić po prvi puta predstavila javnosti i nazdravila pjenušcem 'Kraljica Hrvatske', kojeg je posebno za ovaj izbor proizvela najstarija i najnagrađivanija vinarija u Hrvatskoj - 'Iločki podrumi'.

Lijepa Neda sudjelovat će na izboru za 'Kraljicu Hrvatske' 2019., koji će se održati krajem godine u hotelu Lone u Rovinju, čija će pobjednica pak predstavljati Hrvatsku na izboru 'Queen of the World'. Naime, nakon 4 godine pauza ovo svjetsko natjecanje vraća se na velika vrata, i to u organizaciji upravo vlasnika izbora 'Kraljica Hrvatske'.