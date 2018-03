Drele je utjelovio Nedu Ukraden u showu Tvoje lice zvuči poznato te izazvao čak i reakcije same pjevačice.

Neda Ukraden uvijek je bila mnogima inspiracija, no kada ju je Drele imitirao u showu Tvoje lice zvuči poznato, onda je na to ''vrisnula'' i pjevačica.

Dok je Neda uživala u jednom hotelu u Portorožu, na mobitel joj je stigla snimka na kojoj ju Drele uspješno imitira.

Naime, pjevačica je to odmah postavila na svoj Instagram profil. "Drele kao Neda! Tooo Drele!", napisala je Neda te dodala emotikone.

''Da skinuo Vas je wauuu, ajme isti Vi! Oduševio me. Svi, ali on do suza'', napisala je jedna od obožavateljica.

Ipak, danas smo i mi došli do Nede Ukraden, a uhvatili smo ju dok se šetala po Italiji. ''Ja sam u Italiji sada. Poslali su mi Dreletovu snimku. Oduševljena sam, pun pogodak stvarno. Čestitam Dreletu. Još ne vjerujem da je imao istu haljinu. Nek' su se ljudi malo zabavili i nasmijali'', komentirala nam je Neda.